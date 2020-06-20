Нагрянут шквалы, град и ливни: спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды

В эти выходные, 20-21 июня, в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что непогода в Украине сохранится с пятницы по понедельник, кроме восточной части страны

"По данным Укргидрометцентра, 20-22 июня в Украине, кроме восточной части, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 июня ночью в Карпатах, днем в большинстве западных областей, 21-22 июня в Закарпатской и Прикарпатья областях пройдут значительные дожди.

"В Киеве 20 днем гроза; в Киевской области Днем 20 июня грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - отметили в ГосЧС.

Как сообщали Українські Новини, 20 июня в Киеве переменная облачность, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза, местами град, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29 градусов.

Тем временем 21 июня состоится необычное солнечное затмение "Огненное кольцо"