подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 июня 2020, суббота, 11:57 1068
Общество 2020-06-20T12:02:31+03:00
Українські Новини
Нагрянут шквалы, град и ливни: спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды

Нагрянут шквалы, град и ливни: спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды

Анна Рудык
Ливень, Погода, Дожди, Укргидрометцентр, ГосЧС, Прогноз погоды, Непогода в Украине, погода в Киеве, погода в Карпатах
Град
Град

В эти выходные, 20-21 июня, в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что непогода в Украине сохранится с пятницы по понедельник, кроме восточной части страны

"По данным Укргидрометцентра, 20-22 июня в Украине, кроме восточной части, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 июня ночью в Карпатах, днем в большинстве западных областей, 21-22 июня в Закарпатской и Прикарпатья областях пройдут значительные дожди.

"В Киеве 20 днем гроза; в Киевской области Днем 20 июня грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - отметили в ГосЧС.

Как сообщали Українські Новини, 20 июня в Киеве переменная облачность, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза, местами град, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29 градусов.

Тем временем 21 июня состоится необычное солнечное затмение "Огненное кольцо"

Больше новостей о: Ливень Погода Дожди Укргидрометцентр ГосЧС Прогноз погоды Непогода в Украине погода в Киеве погода в Карпатах

Над Киевом пронеслись гроза и мощный ураган...
После жары дождь. Как резкая смена погоды влияет н...
Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в ...
Местами грозы, град и шквальный ветер. Прогноз пог...
После пятидневного роста количество новых случаев коронавируса начало падать
В Киеве после трехдневного роста заболеваемость коронавирусом уменьшилась
Новости
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, уменьшилось 12:26 Список
Нагрянут шквалы, град и ливни: спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды 11:57
В Киеве после трехдневного роста заболеваемость коронавирусом уменьшилась 11:27
После пятидневного роста количество новых случаев коронавируса начало падать 10:57
Может быть совсем другая ситуация. В Офисе Президента не исключают повторное усиление карантина 10:00
больше новостей
Украинский McDonald's согласился разговаривать с клиентами на русском 19:00
Пиарщица авиакомпании SkyUp предложила желающим обслуживаться на русском языке уезжать в Россию 19:43
Кадр из кинофильма
Погибла актриса, сыгравшая Джамилю в "Белом солнце пустыни" 06:43 Фото
Должникам по коммуналке депутаты хотят запретить выезд за границу 12:01
Стоимость жилья на вторичке в Киеве снижается второй месяц подряд 16:21
больше новостей
Пиарщица авиакомпании SkyUp предложила желающим обслуживаться на русском языке уезжать в Россию 19:43
Украинский McDonald's согласился разговаривать с клиентами на русском 19:00
Должникам по коммуналке депутаты хотят запретить выезд за границу 12:01
Десантный корабль США зашел в Черное море для повышения безопасности в регионе 18:31
Кабмин будет усиливать карантин по новой методике: новые требования 23:33
больше новостей
Может быть совсем другая ситуация. В Офисе Президента не исключают повторное усиление карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok