Сильные дожди с градом и шквальным ветром. На выходных на Украину обрушится непогода

20 июня в Киеве переменная облачность, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза, местами град, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем сильный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+26 градусов.

В Карпатах ночью умеренный, днем сильный дождь, температура ночью +10…+15 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине ночью небольшой, днем сильный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Трускавце ночью небольшой, днем сильный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Сваляве умеренный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, в Житомирской области +14…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+31 градус.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса, в Донецкой области +26…+31 градус.

На юге Украины переменная облачность, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Ялте ночью небольшой дождь, днем дождь. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.

19 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+25 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.

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