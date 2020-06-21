Україну очікують короткочасні дощі з грозами і градом: прогноз погоди на 22 червня

Прогноз погоди в Україні на 22 червня. Фото: pixabay

Прогноз погоди в Україні на 22 червня. Фото: pixabay

22 червня у столиці очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ із грозами, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 градусів, вдень +27...+29 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень помірний, місцями значний дощ, грози, вдень місцями град, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +22...+29 градусів.

У Карпатах значні дощі, температура вночі +12...+17 градусів, вдень +16...+21 градус.

У Моршині вночі місцями короткочасний дощ, вдень значні дощі, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Трускавці вночі короткочасний дощ, вдень значні дощі, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Сваляві вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, грози, місцями град. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі +15...+21 градус, вдень +24...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі і вдень місцями короткочасний дощ, грози, вдень місцями град. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі +14...+21 градус, вдень +22...+28 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі і вдень місцями короткочасний дощ, грози, вдень місцями град. Вітер східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі +15...+21 градус, вдень +24...+30 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень помірний, місцями значний дощ, грози, вдень місцями град. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі +14...+20 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ. Грози, вдень місцями град. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі +15...+20 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Ялті вночі і вдень місцями короткочасний дощ. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +25...+27 градусів.

21 червня в 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +22...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

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