Прогноз погоды на 21 июня: Украину атакует непогода с дождями, градом и шквальным ветром

21 июня в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +28…+30 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, умеренный, местами значительный дождь, грозы, днем в отдельных районах град, ветер переменных направлений, 3-8 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +14...+20 градусов, днем +21...+27 градусов. В Карпатах значительный дождь, температура ночью +11...+16 градусов, днем +11...+16 градусов. В Моршине температура ночью +16...+18 градусов, днем +23...+25 градусов. В Трускавце температура ночью+16...+18 градусов, днем +23...+25 градусов. В Сваляве температура ночью +15...+17 градусов, днем +22...+24 градуса. На севере Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер переменных направлений, 3-8 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +25...+31 градус. В центре Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер переменных направлений, 3-8 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +15...+21 градус, днем +25...+31 градус. На востоке Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер переменных направлений, 3-8 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +28...+33 градуса. На юге Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем умеренный, местами значительный дождь, грозы, днем в отдельных районах град, ветер переменных направлений, 3-8 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +22...+28 градусов. В Крыму переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер переменных направлений, 3-8 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +22...+27 градусов. В Ялте кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +18...+20 градусов, днем +24...+26 градусов. 20 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+25 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса. Как сообщали Українські Новини, спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды. Также 20 июня в Киеве переменная облачность, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза, местами град, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29 градусов.