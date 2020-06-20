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20 июня 2020, суббота, 12:26 91 Список
Общество 2020-06-20T12:28:59+03:00
Українські Новини
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, уменьшилось

Количество областей, не готовых к смягчению карантина, уменьшилось

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине, Смягчение карантина
Коронавирус. Фото: Facebook Nataly Pachkova
Коронавирус. Фото: Facebook Nataly Pachkova

По состоянию на утро 20 июня Киев и 9 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина и не могут перейти на следующий этап снятия ограничений. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Показателю инцидентности не соответствуют Киев (13,95 на 100 тыс. населения при предельном показателе 12 на 100 тыс. населения), Винницкая (16,71), Волынская (37,72), Житомирская (16,32), Закарпатская (38,77), Ивано-Франковская (20,91), Львовская (40,66), Ривненская (41,55), Тернопольская (23,12), Черновицкая (44,27) области.

При этом все области соответствуют показателям количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12).

Показателю заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусом, (определен как не более 50%) не соответствует Закарпатская область, где этот показатель составил 56,93%.

Также самый большой показатель заполненности коек в больницах в Черновицкой (51,18%) и Винницкой (41,73%) областях.

При этом Черновицкая область не выделена как не соответствующая показателю заполненности коек.

В Киеве заполненность составляет 39,18%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 95,89.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 июля.

Тем временем Денис Шмыгаль заявляет, что усиление карантина на всей территории страны возможно при стремительном росте заболеваемости коронавирусом в 10 и более областях.

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