Жителей пострадавшей многоэтажки в Киеве будут отселять, – Клименко

Из-за взрыва многоэтажке, который произешол утром в Дарницком районе Киева, людей из пострадавшего дома будут отселять. Об этом сообщил Глава Национальной полиции Игорь Клименко во время брифинга на месте происшествия, передают Українські Новини. Всех жителей 9-этажного дома по улице Соломии Крушельницкой, 1\/5 в Дарницком районе Киева, где утром прогремел взрыв, в ближайшее время будут отселять. "Сейчас решается вопрос об отселении жителей многоэтажки. Скорее всего, что будут отселять из всего дома. Места отселения будет определять власть", – сообщил Клименко. Также всех жителей эвакуировали. "Мы готовимся, скорее всего, весь дом, который мы будем уже отселять практически, я думаю, уже через час – через два", – отметил он. Также Игорь Клименко добавил, что места для отселения пострадавших жителей, определила городская власть Киева. По его словам, в частности, речь идет о пансионатах. Ранее Українські Новини сообщали, по состоянию на 12:00 под завалами многоэтажки нашли первую жертву взрыва – мертвого мужчину. Также взрыв в многоэтажке МВД начала рассматривать 2 версии, по одной из них – взрыв произошел из-за взрывчатки.