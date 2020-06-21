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  • Трьох знаків зодіаку чекають перешкоди у справах сьогодні, — астролог
21 червня 2020, неділя, 05:15 9
Lifestyle 2020-06-21T08:00:01+03:00
Українські Новини
Трьох знаків зодіаку чекають перешкоди у справах сьогодні, — астролог

Трьох знаків зодіаку чекають перешкоди у справах сьогодні, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 21 червня. Фото: pixabay
Гороскоп на 21 червня. Фото: pixabay

Астролог прознозує, що в неділю Близнюки, Леви і Водолії зіткнуться з труднощами в справах, крм того, українці в цей день зможуть побачити незвичайне сонячне затемнення. Українські Новини розкажуть про те, чого слід чекати представникам цих знаків зодіаку 21 червня.

Близнюки

У Близнюків буде складний і наповнений дрібними неприємностями день. Буде важко зосередитися на головному, виділити основні завдання. Події протягом дня будуть розвиватися стрімко, що буде трохи нервувати і змусить діяти іноді необдумано і спонтанно. Представникам цього знаку не завжди вдасться змінити щось на краще і бездіяльність буде пригнічувати. У другій половині дня з'явиться шанс зайнятися чимось вартісним. У цей час можна вирішувати фінансові питання, але не слід робити великі придбання і пускати гроші на вітер.

Лев

У неділю Левам не слід ризикувати і краще уникати складних ситуацій. У першій половині дня ситуація може розвиватися не на користь представників цього знака буде виглядати вкрай непривабливою. Однак зірки радять постаратися не відступати перед першою ж перешкодою. Тільки завдяки наполегливості у Львів з'явиться шанс домогтися позитивних результатів у справах.

Водолій

У Водоліїв не виключені дрібні несподіванки і неприємні сюрпризи. Впоратися зі справами буде набагато складніше, ніж зазвичай, адже непередбачені обставини будуть заважати і стануть каменем спотикання. Зірки радять зберігати спокій і уважно спостерігати за подіями. Це допоможе зробити правильні висновки і не помилятися при прийнятті рішень. Також у неділю не варто братися за важливі глобальні проєкти.

Як повідомляли Українські Новини, астрономи виявили зелене сяйво на поверхні Марса.

Також повідомлялося про те, чим небезпечне і як впливає на людей кільцеве сонячне затемнення.

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