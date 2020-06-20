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20 июня 2020, суббота, 19:09 178
Кабмин 2020-06-20T21:00:03+03:00
Українські Новини
Министр соцполитики Лазебная рассказала, когда семьи умерших от коронавируса медиков начнут получать выплаты

Министр соцполитики Лазебная рассказала, когда семьи умерших от коронавируса медиков начнут получать выплаты

Елена Новикова
Выплаты, Медики, Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, Коронавирус у медиков
Страховые выплаты начнутся на следующей неделе
Страховые выплаты начнутся на следующей неделе

В то время, как правительство утвердило размер выплат медикам в случае инвалидности или смерти от COVID-19, семьи медиков, которые умерли из-за коронавируса, начнут получать выплаты со следующей недели.

Об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная на на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, которое состоялась под председательством Президента Владимира Зеленского.

"На следующей неделе, как настаивал Президент, начнутся страховые выплаты семьям врачей, погибших из-за коронавирусной инфекцией COVID-19", — сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Как сообщали Українькі Новини, медикам, которые заболели коронавирусом, пообещали выплаты до 630 тысяч гривен.

Ранее сообщалось о том, что только половину из заразившихся COVID-19 медиков признают, как заразившихся на работе.

Кроме того на селекторном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского в субботу, 20 июня, анонсировали усиленные проверки заведений общепита и транспорта, которые начнутся на следующей неделе.

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Министр соцполитики Лазебная рассказала, когда семьи умерших от коронавируса медиков начнут получать выплаты
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