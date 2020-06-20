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  • Летнее солнцестояние-2020: что нельзя делать в этот день и какие есть приметы
20 июня 2020, суббота, 18:42 51
Lifestyle 2020-06-20T18:45:30+03:00
Українські Новини
Летнее солнцестояние-2020: что нельзя делать в этот день и какие есть приметы

Летнее солнцестояние-2020: что нельзя делать в этот день и какие есть приметы

Елена Новикова
Приметы, запреты, День летнего солнцестояния, Летнее солнцестояние, Летнее солнцестояние-2020, Июньское солнцестояние
Июньское сонцестояние. Фото: pixabay.com
Июньское сонцестояние. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 21 июня в 00:44 по киевскому времени наступит летнее солнцестояние, которому Google посвятил дудл. В этот день солнце поднимется на наибольшую высоту над горизонтом и можно наблюдать самый длинный день и самую короткую ночь.

О том, какие какие приметы есть в день июньского солнцестояния, а также о том, что запрещенно дела, расскажут Українські Новини.

Приметы

  • Если в день летнего солнцестояния плохая погода - ждите бедного и неурожайного года.
  • Обилие росы в день июньского солнцестояния к богатому урожаю.
  • Звездное небо – к грибному лету.
  • Если в день летнего солнцестояния встретить рассвет, это подарит хорошее здоровье на весь год и убережет от неприятностей.
  • Если в день июньского солнцестояния загадать желание и перелезть через 12 заборов, то мечта сбудется в течение года.
  • Грустные и плохие мысли в этот день - к проблемам.
  • Если бросить в костер что-то ненужное - это избавит от проблем на весь год.

Запреты на июньское солнцестояние

  • В день детнего солнцестояние нужно избегать отрицательных эмоций, злости, сквернословия, скандалов, плохих и грустных мыслей и выяснения отношений. Иначе это может привести к проблемам.
  • Нельзя наносить вред растениям и животным.
  • Не стоит избегать солнца. Если в этот день подставьте лицо под лучи солнца, то это подарит энергию на весь год.

Как сообщали Українські Новини, 21 июня также состоится кольцевое солнечное затмение, которое может негативно повлиять на людей

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