Google посвятил дудл июньскому солнцестоянию

Сегодня, 21 июня состоится кольцевое солнечное затмение. Этому природному явлению компания Google посвятила субботний дудл на стартовой странице поисковой системы.

Дудл от компании Google, посвященный июньскому затмению, получился ярким и красочным. На нем изображено солнце, разноцветный парашют, а также надпись "Google" на нежном коралловом фоне.

Так, кольцевое солнечное затмение можно будет увидеть в небе над Центральной Африкой, в Юго-Восточной Европе, северной Австралии, Саудовской Аравии, Индии, на юге Китая и над Тихим Океаном.

Фаза должна наступить в 9:40 по киевскому времени. Максимальная продолжительность полной фазы кольцевого солнечного затмения Солнца составит 38 секунд.

Как сообщали Українські Новини, в июне состоится несколько астрономических явлений: Летнее солнцестояние, элонгация Меркурия и Клубничная Луна.

Также 5 июня состоялось Лунное затмение, которое совпало с полутеневым затмением.

Кроме того, мы писали о том, что Украину на этих выходных накроет непогода с ливнями и градом.