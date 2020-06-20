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20 июня 2020, суббота, 10:30 193
Жизнь 2020-06-20T10:33:07+03:00
Українські Новини
Google посвятил дудл июньскому солнцестоянию

Google посвятил дудл июньскому солнцестоянию

Анна Рудык
Google, дудл, День летнего солнцестояния, Google-дудл
Google-дудл для июньского затмения. Фото: Google
Google-дудл для июньского затмения. Фото: Google

Сегодня, 21 июня состоится кольцевое солнечное затмение. Этому природному явлению компания Google посвятила субботний дудл на стартовой странице поисковой системы.

Дудл от компании Google, посвященный июньскому затмению, получился ярким и красочным. На нем изображено солнце, разноцветный парашют, а также надпись "Google" на нежном коралловом фоне.

Так, кольцевое солнечное затмение можно будет увидеть в небе над Центральной Африкой, в Юго-Восточной Европе, северной Австралии, Саудовской Аравии, Индии, на юге Китая и над Тихим Океаном.

Фаза должна наступить в 9:40 по киевскому времени. Максимальная продолжительность полной фазы кольцевого солнечного затмения Солнца составит 38 секунд.

Как сообщали Українські Новини, в июне состоится несколько астрономических явлений: Летнее солнцестояние, элонгация Меркурия и Клубничная Луна.

Также 5 июня состоялось Лунное затмение, которое совпало с полутеневым затмением.

Кроме того, мы писали о том, что Украину на этих выходных накроет непогода с ливнями и градом.

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