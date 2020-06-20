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  • В Киевской области увеличилось количество новых случаев заражения коронавирусом. Данные по районам
20 июня 2020, суббота, 14:58 887
Общество 2020-06-20T15:02:35+03:00
Українські Новини
В Киевской области увеличилось количество новых случаев заражения коронавирусом. Данные по районам

В Киевской области увеличилось количество новых случаев заражения коронавирусом. Данные по районам

Елена Новикова
Коронавирус, Смерть от коронавируса, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, Коронавирус в Киевской области, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 19 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 32 человека до 2 174, умерших - на 2 до 46.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 20 июня 2020 года на 10:00 официально подтверждено 2 174 случая заболевания коронавирусом (в т. ч. 173 ребенка и 434 медработника (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 32... За время пандемии умерли 46 человек", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 512 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 194, в Софиевской Борщаговке - 62 и в Петропавловской Борщаговке - 47), в Обуховском районе - 262 случая (наибольшее количество в Обухове - 132 и Украинке - 40).

Также 93 случая заболевания подтверждены в Бориспольском районе, 86 - в Броварском районе, 58 - в Барышевском, 57 - в Васильковском, 40 - в Вышгородском, 38 - в Кагарлыкском, 34 - в Мироновском, 29 - в Бородянском, 20 - в Макаровском.

При этом 116 случаев подтверждены в Ирпене, 101 - в Белой Церкви, 75 - в Броварах, 72 - в Борисполе, 54 - в Буче, 50 - в Коцюбинском, 38 - в Кагарлыке, 40 - в Фастове, 35 - в Вышгороде, 34 - в Василькове, 67 - в Яготине.

На стационарном лечении находятся 258 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 1 916 человек.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 5 523 сообщения о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 39 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине после пятидневного роста количество новых случаев коронавируса начало падать.

В Киеве по данным на 20 июня зафиксировали 76 новых случаев заражения коронавирусом.

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