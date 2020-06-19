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  • В Киевской области почти в 2 раза уменьшилось количество новых случаев заражения коронавирусом. Данные по районам
19 июня 2020, пятница, 14:42 12
Медицина 2020-06-19T14:45:01+03:00
Українські Новини
В Киевской области почти в 2 раза уменьшилось количество новых случаев заражения коронавирусом. Данные по райо

В Киевской области почти в 2 раза уменьшилось количество новых случаев заражения коронавирусом. Данные по районам

Елена Новикова
Коронавирус, Смерть от коронавируса, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, Коронавирус в Киевской области, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус в Киевской области. Фото: freepik
Коронавирус в Киевской области. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 18 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 24 человека до 2 142, умерших - на 1 до 44.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 19 июня 2020 года на 10:00 официально подтверждено 2 142 случая заболевания коронавирусом (в т.ч. 173 детей и 427 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 24... За время пандемии умерло 44 человека", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 503 случая заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 192, в Софиевской Борщаговке - 60 и в Петропавловской Борщаговке - 47), в Обуховском районе - 261 случай (наибольшее количество в Обухове - 132 и Украинке - 40).

Также 93 случая заболевания подтверждены в Бориспольском районе, 86 - в Броварском районе, 57 - в Васильковском, 57 - в Барышевском, 40 - в Вышгородском, 38 - в Кагарлыкском, 34 - в Мироновском, 27 - в Бородянском, 20 - в Макаровском.

При этом 111 случаев подтверждены в Ирпене, 99 - в Белой Церкви, 74 - в Броварах, 70 - в Борисполе, 54 - в Буче, 50 - в Коцюбинском, 38 - в Кагарлыке, 39 - в Фастове, 35 - в Вышгороде, 34 - в Василькове.

На стационарном лечении находятся 254 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 1 888 человек.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 5 484 сообщения о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 37 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, В Украине количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 921 до 34 984.

Только в Киеве за последние сутки выявили 92 случая заражения COVID-19.

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