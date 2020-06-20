В Киеве после трехдневного роста заболеваемость коронавирусом уменьшилась

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 19 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 76 человек до 4 252, умерших - на 1 человека до 97. Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирус, увеличилось на 76 человек. Один случай - летальный. Всего от коронавируса умерли 97 жителей Киева", - сказал он. Среди заболевших 36 женщин в возрасте от 22 до 85 лет, 32 мужчины в возрасте от 18 до 74 лет, а также 5 девочек от 5 до 15 лет и 3 мальчиков 2, 7 и 17 лет. В больницы столицы 19 июня были госпитализированы 5 пациентов. Другие пребывают на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 59 человек. Всего коронавирус преодолел 1 391 житель столицы. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 15, Соломенском - 11, Святошинском и Дарницком - по 8 случаев. Как сообщали Українськi Новини, в ВОЗ рассказали, кто первым получит вакцину от коронавируса. Тем временем в Офисе Президента не исключают повторное усиление карантина.