В Киеве после трехдневного роста заболеваемость коронавирусом уменьшилась

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 19 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 76 человек до 4 252, умерших - на 1 человека до 97.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирус, увеличилось на 76 человек. Один случай - летальный. Всего от коронавируса умерли 97 жителей Киева", - сказал он.

Среди заболевших 36 женщин в возрасте от 22 до 85 лет, 32 мужчины в возрасте от 18 до 74 лет, а также 5 девочек от 5 до 15 лет и 3 мальчиков 2, 7 и 17 лет.

В больницы столицы 19 июня были госпитализированы 5 пациентов.

Другие пребывают на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 59 человек.

Всего коронавирус преодолел 1 391 житель столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 15, Соломенском - 11, Святошинском и Дарницком - по 8 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, в ВОЗ рассказали, кто первым получит вакцину от коронавируса.

Тем временем в Офисе Президента не исключают повторное усиление карантина.