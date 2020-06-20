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20 июня 2020, суббота, 09:00 1196
Общество 2020-06-20T09:04:07+03:00
Українські Новини
Украина 101-й день на карантине. Что разрешено

Украина 101-й день на карантине. Что разрешено

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

Сегодня начался 101-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19, количество новых случаев которого продолжает расти в Украине.

На заседании Кабмина 17 июня было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 июля.

До этой даты осталось 42 дня.

С 10 июня, частично восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе, время работы ограничено с 11:00 до 14:00.

С 15 июня правительство открыло пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, а также разрешило въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения коронавируса.

Также возобновляется работа пунктов пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка" на административной границе с временно оккупированным Россией АР Крым и г. Севастополь.

А с 5 июня кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемиологических мер; люди старше 60 лет не будут обязаны соблюдать самоизоляцию; восстановлено внутреннее авиасообщение, с 15 июня - международное сообщение со странами, которые будут принимать рейсы из Украины; перевозить легковыми автомобилями можно будет до пяти человек, включая водителя (без учета детей до 14 лет).

1 июня в Украине стартовал третий этап смягчения противоэпидемиологических мер, введенных ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Ослабление карантинных мероприятий происходит во всех регионах страны.

Однако Киев и 10 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.

С 1 июня разрешена работа тренажерных залов, спортивных площадок и бассейнов.

Студенты высших учебных заведений, колледжей и ПТУ смогут сдавать экзамены.

Возобновляется автотранспортное и железнодорожное сообщение между регионами.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, 9 июня врач-вирусолог Евгения Менжулина сообщила, что высокая температура воздуха за счет ультрафиолетового излучения понижает агрессивность передачи коронавируса.

Тем временем Кличко допустил, что Киев вернется к строгим карантинным ограничениям.

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