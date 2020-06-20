Трех знаков зодиака ждут трудности сегодня, — астролог

В то время, как в пятницу у Дев, Стрельцов и Водолеев началась белая полоса, в субботу звезды приготовили трудности для Львов, Весов и Стрельцов. Подробнее о том, что ждет представителей этих трех знаков зодиака на 20 июня, расскажут Українські Новини.

Лев

Львов ждет трудный день, в течение которого предстоит приложить немало усилий, чтобы не пойти ко дну, устоять перед трудностями и справиться со всеми задачами. В субботу звезды советуют со всей ответственностью подходить к делам, ведь даже самые маленькие промахи будет не так просто исправить. Также в этот день откажитесь от принятия решений, которые касаются финансов и реализации планов, в которых не уверены.

Весы

У Весов будет сложный день, в течение которого можно ожидать чего угодно. В субботу следует быть готовым к тому, что предстоит много работать, чтобы достичь зоть какого-то прогресса в делах. Звезды уверяют, что в субботу можно полагаться на мнение со стороны, но доверять следует только проверенным людям. В этот день не взваливайте на свои плечи слишком многое, не перегружайте себя, это может привести к нервному истощению.

Стрелец

День у Стрельцов будет неоднозначный, трудностей избежать не удастся. Следует настроить себя на боевой лад с самого утра и действовать активно и слаженно. Звезды уверяют, что представителям этого знака будет сложно самостоятельно разобраться в спорных ситуациях. Во второй половине дня есть риск забыть что-то, упустить из виду важные детали, что будет не на руку Стрельцам.

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