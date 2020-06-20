подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 июня 2020, суббота, 07:30 255
Общество 2020-06-20T08:15:02+03:00
Українські Новини
Новоназначенный губернатор Борзов в мае получил зарплату меньше, чем свой заместитель

Новоназначенный губернатор Борзов в мае получил зарплату меньше, чем свой заместитель

Кира Молчанова
Зарплата, Винницкая область, Сергей Борзов, Зарплата чиновников
Сергей Борзов. Фото: Facebook/Сергей Борзов
Сергей Борзов. Фото: Facebook/Сергей Борзов

Заработная плата за май руководителя Государственного управления делами (ГУД) Сергея Борзова, которого Президент Владимир Зеленский назначил председателем Винницкой областной государственной администрации (ОГА), составила 45,5 тыс. гривен.

 Об этом говорится в ответе ГУД на запрос Українських Новин.

 "Должностной оклад 32 185 гривен, надбавка за ранг 674 гривны, надбавка за выслугу лет - 4 828 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 2 086, оплата за период временной нетрудоспособности 5 694 гривны", - сказано в нем.

 Начисленная Борзову сумма уменьшилась в два раза по сравнению с мартом, поскольку с апреля и до завершения карантина зарплаты должностных лиц органов власти ограничены 47,2 тыс. гривен.

 Тем не менее, зарплата заместителя Борзова Сергея Прилипко в мае составила больше  48,6 тыс. гривен.

 Это обусловлено выплатой ему 13,8 тыс. гривен ежегодного отпуска, на который не распространяются указанные ограничения по зарплате.

 В свою очередь заместитель руководителя ГУД Мария Грабовская заработала 47,2 тыс. гривен в мае.

После увольнения БорзоваЗеленский временно возложил обязанности руководителя Госуправления делами на Игоря Лысого.

В мае в должности заместителя Борзова он также заработал 47,2 тыс. гривен.

Госуправление делами подчиняется Президенту и является специальным государственным органом по обеспечению деятельности главы государства, правительства, парламента и других госорганов.

Как сообщали Українські Новини, новоназначенный председатель Винницкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Борзов задекларировал 0,8 млн гривен доходов за 2019 год и наличие в собственности квартиры в Печерском районе Киева, полученной от Государственного управления делами (ГУД), которое он возглавлял.

Кроме того, Борзов - зять руководителя "Лиги смеха", а его супруга - депутат Верховной Рады от "Слуги народа".

Больше новостей о: Зарплата Винницкая область Сергей Борзов Зарплата чиновников

Декларация нового главы Винницкой ОГА: квартира на...
Разумков, Стефанчук и Кондратюк за май получили по...
Секретарь СНБО Данилов в мае получил меньше зарпла...
В Кабмине предлагают создать 5 районов в Винницкой...
Вакарчук вышел из фракции "Голос"
Шмыгаль объявил о начале второй волны коронавируса в Украине
Новости
Иммунолог развеял миф о коронавирусе и комарах 08:00
Новоназначенный губернатор Борзов в мае получил зарплату меньше, чем свой заместитель 07:30
На финансирование июньских пенсий ПФУ за один день направил 3,9 млрд гривен 07:30
Доллар немного подорожал. Как менялся официальный курс за неделю 07:00
В Киеве открыли 12 пляжей: где можно покупаться 06:00
больше новостей
Украинский McDonald's согласился разговаривать с клиентами на русском 19:00
На рынках резко упали цены на розовые помидоры: их слишком много 09:21
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
Черешня и абрикосы не подешевеют: сколько стоят ягоды и фрукты в Украине 08:26
Курс продажи доллара начал падать, а покупки - растет. Курс валют на 18 июня 10:41
больше новостей
Пиарщица авиакомпании SkyUp предложила желающим обслуживаться на русском языке уезжать в Россию 19:43
Украинский McDonald's согласился разговаривать с клиентами на русском 19:00
Должникам по коммуналке депутаты хотят запретить выезд за границу 12:01
Десантный корабль США зашел в Черное море для повышения безопасности в регионе 18:31
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
больше новостей
Аэропорт "Харьков" возобновил международные рейсы. Куда можно полететь
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok