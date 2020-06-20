Новоназначенный губернатор Борзов в мае получил зарплату меньше, чем свой заместитель

Заработная плата за май руководителя Государственного управления делами (ГУД) Сергея Борзова, которого Президент Владимир Зеленский назначил председателем Винницкой областной государственной администрации (ОГА), составила 45,5 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе ГУД на запрос Українських Новин. "Должностной оклад 32 185 гривен, надбавка за ранг 674 гривны, надбавка за выслугу лет - 4 828 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 2 086, оплата за период временной нетрудоспособности 5 694 гривны", - сказано в нем. Начисленная Борзову сумма уменьшилась в два раза по сравнению с мартом, поскольку с апреля и до завершения карантина зарплаты должностных лиц органов власти ограничены 47,2 тыс. гривен. Тем не менее, зарплата заместителя Борзова Сергея Прилипко в мае составила больше 48,6 тыс. гривен. Это обусловлено выплатой ему 13,8 тыс. гривен ежегодного отпуска, на который не распространяются указанные ограничения по зарплате. В свою очередь заместитель руководителя ГУД Мария Грабовская заработала 47,2 тыс. гривен в мае. После увольнения БорзоваЗеленский временно возложил обязанности руководителя Госуправления делами на Игоря Лысого. В мае в должности заместителя Борзова он также заработал 47,2 тыс. гривен. Госуправление делами подчиняется Президенту и является специальным государственным органом по обеспечению деятельности главы государства, правительства, парламента и других госорганов. Как сообщали Українські Новини, новоназначенный председатель Винницкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Борзов задекларировал 0,8 млн гривен доходов за 2019 год и наличие в собственности квартиры в Печерском районе Киева, полученной от Государственного управления делами (ГУД), которое он возглавлял. Кроме того, Борзов - зять руководителя "Лиги смеха", а его супруга - депутат Верховной Рады от "Слуги народа".