Главой Винницкой ОГА назначили Борзова: что о нем известно

Кабинет министров на заседании правительства в пятницу, 12 июня, одобрила назначение председателем Винницкой областной государственной администрации руководителя Государственного управления делами (ГУД) Сергея Борзова вместо Владислава Скальского. Українськi Новини собрали основные факты о том, кто такой Сергей Борзов.

Сергею Сергеевичу Борзову 40-лет. Он родился 12 апреля 1980 года в городе Винница. До назначения с 1 августа 2019 года он занимал должность руководителя Государственного управления делами.

Борзов окончил исторический факультет Винницкого государственного педагогического университета им. М. Коцюбинского.

С 2006 по 2011 год занимал должность директора команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы".

С 2011 по 2012 год - директором команды КВН "Сборная Украины".

Также работал в обществе с ограниченной ответственностью "Телевизионное творческое объединение "Александр Масляков и Компания".

С июня 2014 года до августа 2019 был заместителем руководителя ГУД.

С 28 августа 2015 года по 23 июля 2016 года и с 11 июня по 1 августа 2019 - временно исполнял обязанности руководителя ГУД.

В 2006 году - кандидат в депутаты Винницкого городского совета 5-го от партии "Либеральная Украина".

В 2010 году был кандидатом в депутаты Винницкого областного совета от партии "Фронт Перемен".

Член Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал".

Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2019 года Владимир Зеленский уволил Валерия Коровия с должности председателя Винницкой областной государственной администрации и назначил на нее Владислава Скальского.