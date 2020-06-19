подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 июня 2020, пятница, 15:04 383
Кабмин 2020-06-19T16:00:02+03:00
Українські Новини
Главой Винницкой ОГА назначили Борзова: что о нем известно

Главой Винницкой ОГА назначили Борзова: что о нем известно

Елизавета Кесельман
ГУД, Сергей Борзов, Назначение на должность
Сергей Борзов. Фото: Facebook/Сергей Борзов
Сергей Борзов. Фото: Facebook/Сергей Борзов

Кабинет министров на заседании правительства в пятницу, 12 июня, одобрила назначение председателем Винницкой областной государственной администрации руководителя Государственного управления делами (ГУД) Сергея Борзова вместо Владислава Скальского. Українськi Новини собрали основные факты о том, кто такой Сергей Борзов. 

Сергею Сергеевичу Борзову 40-лет. Он родился 12 апреля 1980 года в городе Винница. До назначения с 1 августа 2019 года он занимал должность руководителя Государственного управления делами.

Борзов окончил исторический факультет Винницкого государственного педагогического университета им. М. Коцюбинского.

С 2006 по 2011 год занимал должность директора команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы".

С 2011 по 2012 год - директором команды КВН "Сборная Украины".

Также работал в обществе с ограниченной ответственностью "Телевизионное творческое объединение "Александр Масляков и Компания".

С июня 2014 года до августа 2019 был заместителем руководителя ГУД.

С 28 августа 2015 года по 23 июля 2016 года и с 11 июня по 1 августа 2019 - временно исполнял обязанности руководителя ГУД.

В 2006 году - кандидат в депутаты Винницкого городского совета 5-го от партии "Либеральная Украина".

В 2010 году был кандидатом в депутаты Винницкого областного совета от партии "Фронт Перемен".

Член Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал".

Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2019 года Владимир Зеленский уволил Валерия Коровия с должности председателя Винницкой областной государственной администрации и назначил на нее Владислава Скальского.

Больше новостей о: ГУД Сергей Борзов Назначение на должность

Вакарчук вышел из фракции "Голос"
В Киеве за сутки резко увеличилось количество новых инфицированных коронавирусом
Новости
Суркис пояснил, почему появился "Павелко-гейт" 16:04
ОПЗ присоединился к требованиям о защите украинских производителей минеральных удобрений 16:03
Депутат-отказник Вакарчук последний раз был в Раде 20 мая 16:02
Геннадий Труханов
Новая эстакада — один из самых масштабных проектов в Одессе за последние полвека, — мэр Одессы Труханов 15:51
Полиция. Фото: Украинская правда
В Киеве местные жители подрались с полицией, протестуя против строительства моста на Троещину 15:46
больше новостей
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Украинский McDonald's согласился разговаривать с клиентами на русском 19:00
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
На рынках резко упали цены на розовые помидоры: их слишком много 09:21
Черешня и абрикосы не подешевеют: сколько стоят ягоды и фрукты в Украине 08:26
больше новостей
После протестов в метро Киева произошла драка участников акций 18:30
В СМИ появился обвинительный акт Пояркову за передачи про Зеленского 00:00 Документ
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Должникам по коммуналке депутаты хотят запретить выезд за границу 12:01
МВД получило 2,7 миллиарда на доплаты "противодействовавшим" коронавирусу сотрудникам 23:49
больше новостей
Рада назначила замминистра энергетики Абрамовского министром защиты окружающей среды
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok