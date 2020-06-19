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19 июня 2020, пятница, 12:45 599
Политика 2020-06-19T12:48:50+03:00
Українські Новини
В Киеве за сутки резко увеличилось количество новых инфицированных коронавирусом

В Киеве за сутки резко увеличилось количество новых инфицированных коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 18 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 92 человека до 4 176, умерших - на 1 человека до 96.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирус, увеличилось на 92 человека. Один случай летальный. Всего от коронавируса умерли 96 жителей Киева. На сегодня в столице уже 4 176 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он.

Среди заболевших 49 женщин в возрасте от 20 до 92 лет, 37 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет, четыре девочки - от 11 до 16 лет, а также двое мальчиков, которым 10 месяцев и 4 года.

В больницы столицы 18 июня были госпитализированы 7 пациентов.

Другие пребывают на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 46 человек.

Всего коронавирус преодолели 1 332 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 14, Оболонском - 13, Святошинском - 12 случаев и Подольском - 11.

Как сообщали Українськi Новини, 18 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 921 до 34 984, количество умерших от заболевания - на 19 человек до 985 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 11,1%, количество новых летальных случаев снизилось на 17,4%.

Ранее в ВОЗ рассказали, кто первым получит вакцину от коронавируса.

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