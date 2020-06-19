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19 июня 2020, пятница, 22:26 7
Общество 2020-06-19T22:27:02+03:00
Українські Новини
Несмотря на дожди, СНБО опасаются засухи в стране

Несмотря на дожди, СНБО опасаются засухи в стране

Ольга Фандорина
Вода, СНБО, Засуха, Дефицит воды, Водные ресурсы
Засуха. Фото: pixabay
Засуха. Фото: pixabay

В Украине сохраняется опасность засухи и ухудшения ситуации с водными ресурсами. Об этом сообщает пресс-служба СНБО в пятницу, 19 июня.

Вопрос водных ресурсов обсуждался во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов и обеспечения населения Украины качественной питьевой водой.

"По состоянию на середину июня гидрологическая ситуация на большинстве рек Украины улучшилась, и ее дальнейшее развитие будет зависеть от режима выпадения дождей и их количества. Однако, учитывая многолетние тенденции, не исчезает вероятность формирования периодов низкой водности летом-осенью с возможными негативными последствиями для различных секторов экономики, населения и окружающей среды", - сказано в сообщении.

Кроме того, в совете отметили необходимость усовершенствовать законодательную базу страхования загрязнения водных ресурсов.

Тем временем, сильные дожди с градом и шквальным ветром. На выходных на Украину обрушится непогода.

Всю неделю в Украине ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о дожде, грозах и шквальном ветре.

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