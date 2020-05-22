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22 мая 2020, пятница, 21:47 23
Общество 2020-05-22T21:47:33+03:00
Українські Новини
В Украине готовятся к водному дефициту: летом ожидают маловодье

В Украине готовятся к водному дефициту: летом ожидают маловодье

Ольга Фандорина
Вода, Засуха, Дефицит воды, Маловодье
Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

В то время, как засуха в Украине может привести к дефициту воды, в Госводагентстве сообщили, что в связи с маловодьем приняли необходимые меры для обеспечения населения и экономики водными ресурсами в течение лета. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Для избежания дефицита водных ресурсов установлены оптимальные режимы работы водных объектов. Это те согласованные "правила игры" с водопользователями для сбалансированного водопользования в условиях маловодья", - сказал заместитель главы Госводагентства Михаил Хорев на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Указано, что в целом наполнение водохранилищ позволяет обеспечить в полной мере водные потребности украинцев. Это питьевые и бытовые нужды населения, а также потребности орошения.

Для наполнения водой водохранилищ Видсичное и Денишовское, которые являются источниками водоснабжения города Житомира, из выше расположенных искусственных водных объектов сбрасывают воду, однако это не решило проблему в целом.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как из-за заморозков Украина может потерять четверть урожая, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает потери посевных площадей под озимыми культурами от засухи в 2,6% от общей площади или 234 тыс. га.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что из-за аномально теплой зимы и из-за недостатка воды в реках в Украину может придти засуха.

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