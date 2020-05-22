В Украине готовятся к водному дефициту: летом ожидают маловодье

В то время, как засуха в Украине может привести к дефициту воды, в Госводагентстве сообщили, что в связи с маловодьем приняли необходимые меры для обеспечения населения и экономики водными ресурсами в течение лета. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Для избежания дефицита водных ресурсов установлены оптимальные режимы работы водных объектов. Это те согласованные "правила игры" с водопользователями для сбалансированного водопользования в условиях маловодья", - сказал заместитель главы Госводагентства Михаил Хорев на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Указано, что в целом наполнение водохранилищ позволяет обеспечить в полной мере водные потребности украинцев. Это питьевые и бытовые нужды населения, а также потребности орошения.

Для наполнения водой водохранилищ Видсичное и Денишовское, которые являются источниками водоснабжения города Житомира, из выше расположенных искусственных водных объектов сбрасывают воду, однако это не решило проблему в целом.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как из-за заморозков Украина может потерять четверть урожая, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает потери посевных площадей под озимыми культурами от засухи в 2,6% от общей площади или 234 тыс. га.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что из-за аномально теплой зимы и из-за недостатка воды в реках в Украину может придти засуха.