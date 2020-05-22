Сербия открыла свободный въезд в страну без тестирования на коронавирус

Власти Сербии, где ранее отменили режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, разрешило въезд на территорию страны без обязательного тестирования на коронавирус и без получения разрешения правительственной комиссии. Об этом сообщает сербский канал РТС.

Как передает ведомство, все лица, попадающие на территорию Сербии, будут предупреждены об опасности для здоровья, и получат специальные буклеты, в которых указывается, что они попадают на территорию, где вирус все еще циркулирует, а также способы предотвращения заражения. Применение новых правил начнется с сегодняшнего дня.

Также возможно тестирование по личному запросу, которое будет стоить 6000 динаров на территории всей страны, тогда как тестирование для студентов и несовершеннолетних по-прежнему будет бесплатным.

Как сообщали Українські Новини, ранее авиакомпании рассказали, как будут защищать пассажиров на борту.

Кроме того, Минздрав утвердил рекомендации по поводу работы гостиниц в период карантина.

Тем временем, в трех областях Украины карантинные ослабления не начались из-за сложной ситуации с COVID-19.