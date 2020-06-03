В Польше определились с датой и форматом проведения президентских выборов

Польша определилась с датой проведения выборов президента в 2020 году после длительных споров и разных предпринятых мер. Так, выборы в Польше состоятся 28 июня, и их проведут в смешанной форме. Об этом передает Onet.pl.

Как заявила спикер польского Сейма Эльжбета Витек, выборы состоятся в "гибридном" формате. Это означает, что часть голосов будут приниматься на избирательных участках, часть — по почте.

"Мне бы хотелось, чтобы это было честное соревнование", — отметила спикер.

Отмечается, что возможный второй тур выборов состоится через две недели — 12 июля 2020 года. До этого президентские выборы планировали провести 10 мая, но их перенесли из-за коронавируса.

Чтобы участвовать в выборах по почте, избиратель должен уведомить об этом избирательного комиссара через администрацию своей гмины не позже чем за 12 дней до выборов. Уведомить можно в устной, письменной или электронной форме.

Люди, которые находятся на обязательном карантине или самоизоляции, могут голосовать только по почте.

Как сообщали Українські Новини, в Польше хотели отменить выборы президента и продлить срок Дуды на 2 года при условии, что он больше не будет подавать свою кандидатуру.

Также Сенат Польши предлагал властям ввести чрезвычайную ситуацию, чтобы отложить выборы.