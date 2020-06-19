подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 июня 2020, пятница, 21:14 28
Силовые структуры 2020-06-19T21:30:01+03:00
Українські Новини
В МВД зафиксировали 709 случаев коронавируса

В МВД зафиксировали 709 случаев коронавируса

Валерия Драгомирова
МВД, Коронавирус, Коронавирус в МВД
МВД Украины Фото: Константин Соловчук
МВД Украины Фото: Константин Соловчук

709 случаев COVID-19 зафиксированы среди сотрудников Министерства внутренних дел (МВД), в то время, как в Украине новый антирекорд по коронавирусу

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"В системе МВД уже зафиксированы 709 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 605 человек выздоровели и 104 продолжают лечение", - говорится в нем.

Указано, что работники системы МВД - вторые по степени риска и по факту заражения COVID-19 после врачей.

Для обеспечения карантинных мероприятий ежедневно привлекается более 16,5 тыс. правоохранителей.

Средства, которые планируется выделить МВД из фонда по борьбе с коронавирусом, пойдут на доплаты именно этим работникам.

"С самого начала спасатели, полицейские, пограничники, нацгвардейцы и врачи были и остаются на передовой борьбы с COVID-19. Большинство личного состава привлекалось к мероприятиям по противодействию распространению коронавируса - от пограничного оформления, санитарных постов в наиболее пострадавших регионах до розыска лиц, больных коронавирусом, которые самовольно оставляли больницы. Работники МВД - вторые по степени риска и по факту заражения после врачей", - сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Ежедневно для обеспечения карантинных мероприятий и безопасности в Украине привлекается более 16,5 тыс. правоохранителей.

Из них 13,5 тыс. полицейских, из которых 509 задействованы непосредственно для обеспечения безопасности медучреждений, где проходят лечение инфицированные коронавирусом.

К полицейским ежедневно для обеспечения карантина приобщаются 2 тыс. нацгвардейцев, 1,5 тыс. пограничников и 22 сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Как сообщали Українськi Новини, Шмыгаль объявил о начале второй волны коронавируса в Украине. 

Кроме того, в Антикоррупционном суде обнаружили первый случай коронавируса

Больше новостей о: МВД Коронавирус Коронавирус в МВД

Вакарчук вышел из фракции "Голос"
Шмыгаль объявил о начале второй волны коронавируса в Украине
Новости
Сербия первой в Европе проведет выборы после отмены карантина 21:46
В Житомирской области снова закрывают детские сады и запрещают массовые собрания 21:22
В МВД зафиксировали 709 случаев коронавируса 21:14
Аэропорт во Львове возобновил прием и отправку международных рейсов 21:13
Бойко потребовал отчета куда потратили деньги из Фонда борьбы с коронавирусом 21:01
больше новостей
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Украинский McDonald's согласился разговаривать с клиентами на русском 19:00
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
На рынках резко упали цены на розовые помидоры: их слишком много 09:21
Черешня и абрикосы не подешевеют: сколько стоят ягоды и фрукты в Украине 08:26
больше новостей
Пиарщица авиакомпании SkyUp предложила желающим обслуживаться на русском языке уезжать в Россию 19:43
В СМИ появился обвинительный акт Пояркову за передачи про Зеленского 00:00 Документ
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Должникам по коммуналке депутаты хотят запретить выезд за границу 12:01
Десантный корабль США зашел в Черное море для повышения безопасности в регионе 18:31
больше новостей
Аэропорт "Харьков" возобновил международные рейсы. Куда можно полететь
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok