В МВД зафиксировали 709 случаев коронавируса

709 случаев COVID-19 зафиксированы среди сотрудников Министерства внутренних дел (МВД), в то время, как в Украине новый антирекорд по коронавирусу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"В системе МВД уже зафиксированы 709 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 605 человек выздоровели и 104 продолжают лечение", - говорится в нем.

Указано, что работники системы МВД - вторые по степени риска и по факту заражения COVID-19 после врачей.

Для обеспечения карантинных мероприятий ежедневно привлекается более 16,5 тыс. правоохранителей.

Средства, которые планируется выделить МВД из фонда по борьбе с коронавирусом, пойдут на доплаты именно этим работникам.

"С самого начала спасатели, полицейские, пограничники, нацгвардейцы и врачи были и остаются на передовой борьбы с COVID-19. Большинство личного состава привлекалось к мероприятиям по противодействию распространению коронавируса - от пограничного оформления, санитарных постов в наиболее пострадавших регионах до розыска лиц, больных коронавирусом, которые самовольно оставляли больницы. Работники МВД - вторые по степени риска и по факту заражения после врачей", - сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Ежедневно для обеспечения карантинных мероприятий и безопасности в Украине привлекается более 16,5 тыс. правоохранителей.

Из них 13,5 тыс. полицейских, из которых 509 задействованы непосредственно для обеспечения безопасности медучреждений, где проходят лечение инфицированные коронавирусом.

К полицейским ежедневно для обеспечения карантина приобщаются 2 тыс. нацгвардейцев, 1,5 тыс. пограничников и 22 сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Как сообщали Українськi Новини, Шмыгаль объявил о начале второй волны коронавируса в Украине.

Кроме того, в Антикоррупционном суде обнаружили первый случай коронавируса.