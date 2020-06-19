В мире продолжает увеличиваться количество случаев коронавируса. Данные на 19 июня

В пятницу, 19 июня, в мире зафиксировали 8 489 675 случаев заражения коронавирусов, из них 4 155 247 человек выздоровели, 453 987 - умерли, в то время, как в Украине количество новых случаев заражения коронавирусом растет пятый день подряд.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

На первом месте остается США. В стране вирус подтвердили у 2 191 052 человек, 118 434 из них умерли, а 599 115 - вылечились.

На втором месте по количеству заражения - Бразилия, где зафиксировали 978 142 случая. 47 748 человек умерли, а 534 580 - вылечились.

На третьем месте Россия, где зафиксировали 560 321 случай, 7 650 человек умерли, а 313 409 - выздоровели.

В Индии, которая находится на четвертом месте, вирус нашли у 380 532 человек, 12 573 из них - умерли, а 204 711 - выздоровели.

На пятом месте по количеству зараженных COVID-19 находится Великобритания, где подствердили 301 935 случаев. 1 313 человек выздоровели, а 42 373 - умерли.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Профилактика коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

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Также иммунолог утверждает, что клещи и комары не смогут заразить человека коронавирусом.