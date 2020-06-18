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18 июня 2020, четверг, 18:25 60
Экономика 2020-06-18T18:26:23+03:00
Українські Новини
Гривна подскочила. Курс нацвалюты на межбанке 18 июня

Гривна подскочила. Курс нацвалюты на межбанке 18 июня

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, Межбанк, Гривна на межбанке
Гривна.
Гривна.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 1 коп. в четверг укрепился на 6 коп. до 26,73 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,78-26,82 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,74-26,77 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,73-26,74 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,59% с 23,74 UAH/USD до 26,73 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Нацбанк в период с 9 по 14 июня устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH/USD. Українські Новини публиковали, как менялся официальный курс за прошлую неделю.

Ранее эксперты спрогнозировали, как изменится курс гривны до 2023 года, а также рассказали с какими рисками может столкнуться украинская экономика.

Тем временем,  Українські Новини публиковали, как менялся официальный курс валют на минувшей неделе.

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