Гривна подскочила. Курс нацвалюты на межбанке 18 июня

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 1 коп. в четверг укрепился на 6 коп. до 26,73 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,78-26,82 UAH\/USD, затем котировки снизились до 26,74-26,77 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,73-26,74 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,59% с 23,74 UAH\/USD до 26,73 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, Нацбанк в период с 9 по 14 июня устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH\/USD. Українські Новини публиковали, как менялся официальный курс за прошлую неделю. Ранее эксперты спрогнозировали, как изменится курс гривны до 2023 года, а также рассказали с какими рисками может столкнуться украинская экономика. Тем временем, Українські Новини публиковали, как менялся официальный курс валют на минувшей неделе.