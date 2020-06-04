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  • В Раде отозвали кандидатуру Абрамовского с должности замминистра энергетики и окружающей среды, — депутат
04 июня 2020, четверг, 13:52 66
Политика 2020-06-04T14:15:01+03:00
Українські Новини
В Раде отозвали кандидатуру Абрамовского с должности замминистра энергетики и окружающей среды, — депутат

В Раде отозвали кандидатуру Абрамовского с должности замминистра энергетики и окружающей среды, — депутат

Кира Молчанова
Депутат, Абрамовский, Кандидатура, Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Роман Абрамовский
Роман Абрамовский. Фото Минэнерго
Роман Абрамовский. Фото Минэнерго

Депутат Верховной Рады Елена Мошенец ("Слуга народа") заявляет, что кандидатура заместителя министра энергетики и окружающей среды Романа Абрамовского на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов отозвана.

Об этом она сообщила в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Должно было быть еще назначение министра экологии господина Абрамовского, но в последний момент случился какой-то форс-мажор и отозвали представление по господину Абрамовскому", - сказала она.

Депутат также отметила, что комитет экологической политики и природопользования в пятницу, 5 июня, намерен обсудить этот вопрос на заседании.

Других деталей она не сообщила.

Ранее на заседании 3 июня профильный комитет поддержал кандидатуру Абрамовского на должность министра защиты окружающей среды.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два вежомства: Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует увеличить цену за первые 100 кВт-час с 0,9 грн до 1,68 грн с 1 октября 2020 года.

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