Міністром захисту навколишнього середовища став Роман Абрамовський. Що відомо про нього

Сьогодні Верховна Рада призначила нового міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів. Ним став Роман Абрамовський, до цього він був заступником міністра енергетики і навколишнього середовища. За його призначення на посаду проголосували проголосували 264 депутати при мінімально необхідних 226.

Про це повідомляють Українські Новини.

У жовтні 2019 року Абрамовського призначенили заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

З лютого по вересень 2015 року Абрамовський обіймав посаду заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

З липня 2012 по січень 2013 року і з грудня по лютий 2014 2015 року він був заступником директора будівельної компанії "Ріола Модуль ЛТД".

Як повідомляли Українські Новини, у травні Кабінет Міністрів розділив Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища на Міністерство енергетики і Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.