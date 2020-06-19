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  • Міністром захисту навколишнього середовища став Роман Абрамовський. Що відомо про нього
19 червня 2020, пʼятниця, 16:30 7
Кабмін 2020-06-19T18:30:03+03:00
Українські Новини
Міністром захисту навколишнього середовища став Роман Абрамовський. Що відомо про нього

Міністром захисту навколишнього середовища став Роман Абрамовський. Що відомо про нього

Кира Молчанова
Кабмін, Кадрові призначення, Міністр захисту навколишнього середовища, Роман Абрамовський
Абрамовський Роман. Фото Міненерго
Абрамовський Роман. Фото Міненерго

Сьогодні Верховна Рада призначила нового міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів. Ним став Роман Абрамовський, до цього він був заступником міністра енергетики і навколишнього середовища. За його призначення на посаду проголосували проголосували 264 депутати при мінімально необхідних 226.

Про це повідомляють Українські Новини.

У жовтні 2019 року Абрамовського призначенили заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

З лютого по вересень 2015 року Абрамовський обіймав посаду заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

З липня 2012 по січень 2013 року і з грудня по лютий 2014 2015 року він був заступником директора будівельної компанії "Ріола Модуль ЛТД".

Як повідомляли Українські Новини, у травні Кабінет Міністрів розділив Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища на Міністерство енергетики і Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.

 

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