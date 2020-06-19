Рада назначила замминистра энергетики Абрамовского министром защиты окружающей среды

Верховная Рада на сегодняшнем заседании назначила заместителя министра энергетики и окружающей среды Романа Абрамовского на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

За принятие соответствующего проекта постановления № 3586 проголосовали 264 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В октябре 2019 года Абрамовский был назначен заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

С февраля по сентябрь 2015 года Абрамовский занимал должность замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С июля 2012 по январь 2013 года и с декабря 2014 по февраль 2015 года он являлся заместителем директора строительной компании "Риола Модуль ЛТД".

Как сообщали Українські Новини, в мае Кабинет Министров разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Ранее депутат заявлял, что в Раде отозвали кандидатуру Абрамовского с должности замминистра энергетики и окружающей среды.