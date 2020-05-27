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27 мая 2020, среда, 16:20 19
Кабмин 2020-05-27T16:30:03+03:00
Українські Новини
Кабмин разделил Минэкоэнерго на два ведомства

Кабмин разделил Минэкоэнерго на два ведомства

Кира Молчанова
Кабмин, Минэкологии, Министерство энергетики, Минэкоэнерго
Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины. Фото: menr.gov.ua
Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины. Фото: menr.gov.ua

Кабинет Министров разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Данное решение было принято на заседании Кабмина 27 мая, передают Українські Новини.

"Целью проекта постановления является оптимизация системы центральных органов исполнительной власти путем разделения полномочий в сфере защиты окружающей среды и энергетики, что даст возможность комплексно упорядочить процесс государственной политики в этой сфере и избежать конфликта интересов при реализации государственной политики", - сказала в ходе заседания Кабмина временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.

Данное решение было принято правительством с однодневной доработкой.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что правительству критически необходимо обеспечить стабильность Министерства энергетики в связи с кризисом в энергетической отрасли.

Как сообщали Українські Новини, бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель считает ликвидацию Министерства энергетики и защиты окружающей среды не соответствующей европейским стандартам.

В сентябре 2019 года бывший премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды создается на основе Министерства экологии и природных ресурсов, а не Министерства энергетики и угольной промышленности.

Таким образом, Министерство энергетики и угольной промышленности было присоединено к Министерству экологии и природных ресурсов.

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