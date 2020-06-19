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19 июня 2020, пятница, 16:50 49
Верховная Рада и партии 2020-06-19T18:15:04+03:00
Українські Новини
Вакарчук уже месяц прогуливает заседания Рады

Вакарчук уже месяц прогуливает заседания Рады

Кира Молчанова
Верховная Рада, Депутаты, Голос, Святослав Вакарчук
Вакарчук. Скриншот: онлайн-трансляция
Вакарчук. Скриншот: онлайн-трансляция

Депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук, который вышел из фракции "Голос", не явился на очередные пленарные заседания парламента в четверг, 18 июня, когда рассматривалось его заявление о сложении депутатских полномочий, и в пятницу, 19 июня, когда подал заявление о выходе из фракции "Голос", а последний раз был в Раде 20 мая.

Об этом свидетельствуют данные регистрации депутата на сайте парламента, передают Українськi Новини.

Согласно данным регистрации, Вакарчукне явился на заседания парламента в четверг, когда рассматривалось его заявление о сложении депутатских полномочий, и пятницу,&nbsp; когда подал заявление о выходе из фракции "Голос".

Также данные регистрации свидетельствуют о том, что последний раз депутат посещал заседание 20 мая.

Таким образом, он пропустил 27 из 102 заседаний парламента.

Как сообщали Українськi Новини, 18 июня Рада отказалась досрочно прекратить полномочия депутата Вакарчука ("Голос") 19 июня Вакарчук вышел из фракции "Голос".

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук отказался комментировать отказ парламента досрочно прекратить его депутатские полномочия.

Также 19 июня Вакарчук написал на своей странице в социальной сети Facebook, что намерен сложить полномочия депутата путем выхода из фракции, а затем - исключения съездом партии "Голос" из избирательного списка, что , согласно Конституции, автоматически приведет к потере депутатского мандата.

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