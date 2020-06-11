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11 июня 2020, четверг, 10:51 437
Общество 2020-06-11T11:45:02+03:00
Українські Новини
Специалисты не рекомендуют купаться на одесских пляжах

Специалисты не рекомендуют купаться на одесских пляжах

Валерия Драгомирова
Одесса, Море, Пляжи, Одесские пляжи
Пляж в Одессе. Фото:
Пляж в Одессе. Фото: "Думская"

Исследование морской воды на одесских пляжах снова показало превышение санитарно-микробиологических показателей. Об этом пишет "Думская". 

В Одесском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины сообщили, что купаться на городских пляжах – не рекомендуется.

Всего в Одессе и области на пляжах собрали 93 пробы морской воды на микробиологические и 43 пробы на санитарно-химические показатели. За границами Одессы морская вода в норме.

Также специалисты лаборатории подтвердили, что безопасно купание в лиманах и реках на территории Одесской области.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на начало июня, морская вода в Одессе не соответствовала санитарно-микробиологическим показаниям. Специалисты призвали не купаться в воде "до особого распоряжения". 

Кроме того, медик Наталья Кожан не поддерживает намерение Министерства здравоохранения разрешить открытие пляжей. Она полагает, что люди не будут соблюдать нормы безопасности.

Тем временем курортные зоны Одессы и Одесской области взяли под охрану

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