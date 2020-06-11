Специалисты не рекомендуют купаться на одесских пляжах

Исследование морской воды на одесских пляжах снова показало превышение санитарно-микробиологических показателей. Об этом пишет "Думская". В Одесском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины сообщили, что купаться на городских пляжах – не рекомендуется. Всего в Одессе и области на пляжах собрали 93 пробы морской воды на микробиологические и 43 пробы на санитарно-химические показатели. За границами Одессы морская вода в норме. Также специалисты лаборатории подтвердили, что безопасно купание в лиманах и реках на территории Одесской области.Как сообщали Українські Новини, по состоянию на начало июня, морская вода в Одессе не соответствовала санитарно-микробиологическим показаниям. Специалисты призвали не купаться в воде "до особого распоряжения". Кроме того, медик Наталья Кожан не поддерживает намерение Министерства здравоохранения разрешить открытие пляжей. Она полагает, что люди не будут соблюдать нормы безопасности.Тем временем курортные зоны Одессы и Одесской области взяли под охрану.