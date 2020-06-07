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07 июня 2020, воскресенье, 09:47 68
Силовые структуры 2020-06-07T09:48:12+03:00
Українські Новини
Курортные зоны Одессы и Одесской области взяли под охрану

Курортные зоны Одессы и Одесской области взяли под охрану

Ольга Фандорина
Одесса, Море, Охрана, Одесская область, Курорт, Полицейские, Морской берег
Полицейские взяли под охрану морской берег Одессы. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
Полицейские взяли под охрану морской берег Одессы. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Пока на пляжах Одессы лучше не купаться и черноморская вода не соответствует санитарным нормам, нацгвардейцы и полицейские взяли под усиленную охрану курортные зоны Одессы и Одесской области в самом начале курортного и пляжного сезона в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

 Курорты Одессы взялись охранять более 500 полицейских и служащих Нацгвардии.

"Основные усилия будут направлены на профилактику правонарушений, борьбу с преступностью и устранением причин, обусловливающих совершение противоправных действий, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и свобод местных жителей и туристов, которые приедут отдыхать", — сообщается в ведомстве.

Как сообщали Українські Новини, начнется пляжный сезон и пустят поезда. Что изменится в июне для украинцев.

А вот в Киеве пляжный сезон еще не начался, да и погода в столице не располагала к купанию.

Тем не менее, в Киеве летом-2020 намерены открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха. С их списком можно ознакомиться в интернете.

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