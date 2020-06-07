Курортные зоны Одессы и Одесской области взяли под охрану

Пока на пляжах Одессы лучше не купаться и черноморская вода не соответствует санитарным нормам, нацгвардейцы и полицейские взяли под усиленную охрану курортные зоны Одессы и Одесской области в самом начале курортного и пляжного сезона в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Курорты Одессы взялись охранять более 500 полицейских и служащих Нацгвардии.

"Основные усилия будут направлены на профилактику правонарушений, борьбу с преступностью и устранением причин, обусловливающих совершение противоправных действий, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и свобод местных жителей и туристов, которые приедут отдыхать", — сообщается в ведомстве.

Как сообщали Українські Новини, начнется пляжный сезон и пустят поезда. Что изменится в июне для украинцев.

А вот в Киеве пляжный сезон еще не начался, да и погода в столице не располагала к купанию.

Тем не менее, в Киеве летом-2020 намерены открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха. С их списком можно ознакомиться в интернете.