В Киевской области увеличилось количество новых случаев коронавируса. Данные по районам

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 17 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 40 человек до 2 118.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 18 июня 2020 года на 10:00 официально подтверждено 2 118 случаев заболевания коронавирусом (в том числе 171 ребенок и 404 медработника (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 40", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 495 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 192, в Софиевской Борщаговке - 60 и в Петропавловской Борщаговке - 47), в Обуховском районе - 261 случай (наибольшее количество в Обухове - 132 и Украинке - 40).

Также 92 случая заболевания подтверждены в Бориспольском районе, 85 - в Броварском районе, 57 - в Васильковском, 55 - в Барышевском, 40 - в Вышгородском, 38 - в Кагарлыкском, 34 - в Мироновском, 27 - в Бородянском, 20 - в Макаровском.

При этом 111 случаев подтверждены в Ирпене, 99 - в Белой Церкви, 74 - в Броварах, 70 - в Борисполе, 54 - в Буче, 50 - в Коцюбинском, 38 - в Кагарлыке, 38 - в Фастове, 35 - в Вышгороде, 34 - в Василькове.

На стационарном лечении находятся 253 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 1 865 человек.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 5 747 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 43 сообщения.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 829 до 34 063.

Также в Киеве количество заболевших коронавирусом увеличилось на 58 человек до 4 084.