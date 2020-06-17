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17 июня 2020, среда, 22:48 632
Общество 2020-06-17T23:15:01+03:00
Українські Новини
В части Киева на два дня отключат воду: список адресов

В части Киева на два дня отключат воду: список адресов

Надежда Комендантова
Вода, Водоснабжение, холодная вода, отключение воды в Киеве
Водоснабжение. Фото: pixabay.com/Arcаion
Водоснабжение. Фото: pixabay.com/Arcаion

В то время, как  в Киеве начали отключать горячую воду из-за гидравлических испытаний с 12 мая, Киевская городская государственная администрация предупреждает о возможных перебоях с водоснабжением 19-21 июня в ряде жилых массивов в связи с ремонтом насосной станции.

Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА, передают Українськi Новини.

"С 22:00 19 июня по 20:00 21 июня в жилых массивах Новобеличи, Никольская Борщаговка, Нивки и Галаганы, Виноградарь, Святошин, Академгородок и Беличи, а также поселках Горенка и Пуща-Водица возможные временные перебои с водоснабжением", - сказано в нем.

Прежде всего вода может исчезнуть на верхних этажах зданий, поэтому в сообщении рекомендуется жителям заранее сделать запас, которого хватит на 2 дня.

Как объясняют в "Киевводоканале", отключение необходимо для замены двух больших задвижек на водопроводной насосной станции "Виноградарь-3", поскольку старая запорная арматура уже критически изношена, что может привести к аварийным ситуациям.

Из-за понижения давления следует ожидать отсутствие водоснабжения на верхних этажах многоэтажек.

В предприятии подчеркивают, что эти работы планировалось провести еще в апреле-мае, но из-за введения карантина они были перенесены.

Список адресов, по которым будет ограничено водоснабжение. 

Как сообщали Українськi Новини, ранее Киев обещал уменьшить сроки отключения горячей воды из-за гидравлических испытаний и планировал начать отключение с 9 апреля из-за карантина.

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