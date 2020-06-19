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19 июня 2020, пятница, 12:16 1819
Судебная власть 2020-06-19T13:00:02+03:00
Українські Новини
ГБР сообщило экс-прокурору о подозрении в делах Майдана

ГБР сообщило экс-прокурору о подозрении в делах Майдана

Елена Новикова
Преступления против Евромайдана, Майдан Незалежности, ГБР, Экс-беркутовцы, Дела Майдана
Государственное бюро расследований (ГБР). Фото: strana.ua
Государственное бюро расследований (ГБР). Фото: strana.ua

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили бывшему прокурору отдела прокуратуры Киева, действующему адвокату о подозрении в препятствовании проведению митингов на Майдане Незалежности в 2013-2014 годах, в то время, как ранее ГБР объявило подозрение еще двум экс-"беркутовцам".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора, сообщили о подозрении бывшему прокурору отдела прокуратуры города Киева, действующему адвокату", - сказано в нем.

Отмечается, что экс-прокурор подозревается в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц; злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге, а также привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности прокурором, соединенное с обвинениями в совершении особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакции от 15.12.2013), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса).

Следствием установлено, что 21 января 2014 года бывший прокурор, действуя в сговоре со своими руководителями, а также следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам Евромайдана.

Как сообщали Українськi Новини, двум экс-"беркутовцам" сообщили о подозрении в фальсификации улик против участников Евромайдана.

Ранее суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно бывшего бойца спецподразделения "Беркут" за причастность к разгону активистов на Майдане Незалежности в Киеве 30 ноября 2013 года.

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