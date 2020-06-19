Легализация игорного бизнеса и обеспечение лечения коронавируса. Чем займется Рада перед выходными

Верховная Рада в пятницу, 19 июня, рассмотрит законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса во втором чтении.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Рада также проведет час вопросов к правительству и рассмотрит назначение нового министра в его состав.

Для включения в повестку дня заседания указаны законопроекты № 3658 о совершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии и № 3657 о внесении изменений в Закон о рынке электрической энергии.

В первом чтении указаны законопроекты № 3636 касательно обеспечения лечения коронавируса, № 3012-2 об обеспечении права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли (повторное первое чтение), № 2669 о внесении изменений в статью 212-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, № 3486, 3486-1 о социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавируса, № 3335, 3335-1 о повышении эффективности деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Далее в повестке проекты постановления № 3568 об образовании временной следственной комиссии (ВСК) Рады по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, № 3600 о рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Организация противораковой борьбы в Украине. Проблемы и пути их решения".

Также в первом чтении Рада рассмотрит законопроекты №3206 о упрощении процедуры рассмотрения судебных дел, связанных с защитой прав детей, № 3299 касательно упрощению досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений.

Во втором чтении парламент намерен рассмотреть законопроект № 2284 о упрощении привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов.

В повестке в первом чтении указаны законопроекты № 3386 о сокращении сроков рассмотрения судом дел, связанных с защитой прав детей, и совершенствование порядка рассмотрения дел особого производства, № 2443 касательно внеочередного обеспечения жильем лиц, взятых ни учет в 1 января 1993 и проживают в жилье временного назначения, № 1193, 1193-1 о приведении некоторых законов в соответствие с закон одательством Европейского Союза в сфере перевозки опасных грузов, № 2734 о совершенствовании правового регулирования Уголовного процесса, № 3498, 3498-1 касательно меценатской деятельности в сфере спорта.

Для включения в повестку указан законопроект № 3060 о поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кино- производства.

Как сообщали Українськi Новини, Рада предлагает, чтобы всеукраинский референдум мог отменять законы парламента.

Тем временем в Раде предлагают ввести запрет на выезд за границу для должников по коммуналке и применить штрафы.