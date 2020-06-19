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19 июня 2020, пятница, 10:48 182
Финансы 2020-06-19T11:01:25+03:00
Українські Новини
МВФ допускает следующий пересмотр программы сотрудничества с Украиной в сентябре

МВФ допускает следующий пересмотр программы сотрудничества с Украиной в сентябре

Ирина Николенко
МВФ, Транш МВФ, Международный валютный фонд, Сотрудничество с МВФ, Первый транш МВФ
Международный валютный фонд, МВФ. Фото: UTMAG
Международный валютный фонд, МВФ. Фото: UTMAG

В то время, как 12 июня Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,1 млрд долларов, агентство допускает следующий пересмотр программы сотрудничества с Украиной в сентябре.

Об этом сообщил глава пресс-офиса МВФ Джерри Райс в ходе брифинга 18 июня, передают Українські Новини.

"Эта программа только началась, и сейчас трудно назвать дату, когда состоится первый пересмотр. Но я могу сказать, что мы ориентируемся на сентябрь", – сказал он.

Райс добавил, что условия, которые должна выполнить Украина для получения следующего транша, указаны в документах самой программы, которая уже обнародована.

Как сообщали Українські Новини, министр финансов Сергей Марченко прогнозирует пересмотр программы с Международным валютным фондом до сентября. Также он отметил, что средств с учетом первого транша хватит для выполнения госбюджета на текущий год.

9 июня совет директоров МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины, размер первого транша составит 2,1 млрд долларов. Объем программы составляет 5 млрд долларов, срок – 18 месяцев.

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