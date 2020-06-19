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  • Дания начнет впускать туристов из стран ЕС с 27 июня. Исключением остаются Швеция и Португалия
19 июня 2020, пятница, 09:45 245
Мир 2020-06-19T10:45:02+03:00
Українські Новини
Дания начнет впускать туристов из стран ЕС с 27 июня. Исключением остаются Швеция и Португалия

Дания начнет впускать туристов из стран ЕС с 27 июня. Исключением остаются Швеция и Португалия

Елизавета Кесельман
Швеция, Туризм, Португалия, Дания, Границы, Открытие границ в Европе
Дания. Копенгаген. Фото: pixabay
Дания. Копенгаген. Фото: pixabay

В то время, как на границе Греции с Болгарией выстроились километровые очереди туристов, Дания откроет свои границы для туристов из стран Евросоюза 27 июня. Об этом сообщает The Local.

Как передает ведомство, Дания разрешит въезд для всех туристов стран ЕС, кроме швеции и Португалии. При этом будет создан "скандинавский механизм", позволяющий путешествовать в регионы с низким уровнем заражения. 

В частности, датское агентство по инфекционным заболеваниям SSI разработало систему, по которой будут оценивать каждую страну в ЕС, Великобританию и страны Шенгенской зоны. Так, каждая страна будет отмечена, как "открытая", "карантинная" или "закрытая". Показатель страны будет основываться на количестве подтвержденных случаях инфицированных COVID-19 за предыдущую неделю.

Это означает, что если в стране было зарегистрировано менее 20 случаев на 100 тысяч человек за минувшую неделю, она оценивается как "открытая", если подтверждено менее 30 случаев, она оценивается как "карантинная" страна, и если она зарегистрировала более 30, то оценивается как "закрытая ".

Первые результаты будут обнародованы 25 июня, за два дня до вступления в силу нового пограничного режима, но Швеция и Португалия на первом этапе будут считаться карантинными.

"Я рад, что теперь мы можем сделать значительный шаг в направлении нормализации и дать возможность датчанам отправиться в другие страны Европы", - заявил министр иностранных дел Джеппе Кофод.

Как сообщали Українські Новини, с 1 июля Турция начнет принимать туристов из Украины без самоизоляции и тестов. 

Тем временем, в НАТО разработали план спасения на случай второй волны коронавируса. 

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