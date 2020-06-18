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  • На границы Греции с Болгарией выстроились километровые очереди из туристов
18 июня 2020, четверг, 17:05 228
Мир 2020-06-18T18:00:03+03:00
Українські Новини
На границы Греции с Болгарией выстроились километровые очереди из туристов

На границы Греции с Болгарией выстроились километровые очереди из туристов

Елизавета Кесельман
Греция, Туризм, Болгария, Границы, Очереди на границе

На границе Греции и Болгарии начали образовываться огромные очереди туристов, желающих попасть в Грецию для отдыха. По данным на 17 июня, очереди достигали от 6 до 15 км. Об этом сообщает греческое издание ekathimerini. 

Отмечается, что очереди появились на пунктах пропуска в направлении Греции. В основном, все желающие попасть в страну были туристами из Болгарии, Румынии и Сербии. 

 

На КПП "Кулата" очередь из легковых автомобилей в отдельные часы достигала 10 километров, а грузовиков - 15 километров, отмечает ведомство. 

Основной причиной медленного продвижения очереди - большое количество сербских туристов: как граждане третьих стран, они должны проходить подробную проверку, сообщать адрес пребывания, многие из них сдают тесты на коронавирус. Болгарские пограничники начали призывать пользоваться другими пунктами пропуска.

По состоянию на 18 июня, очередь существенно уменьшилась после упрощения Грецией процедуры проверки для граждан ЕС - теперь достаточно предъявить документы. Очередь из грузовиков до сих пор занимает около 6 километров.

Как сообщали Українські Новини, Греция заявила о возобновлении туризма, и открыла границы для граждан стран Евросоюза, а также третьих стран. 

В то время, как Болгария заявила, что откроет туристический сезон с 1 июля. 

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