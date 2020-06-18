Астролог назвал три знака зодиака, которые легко смогут справиться с трудностями сегодня

В то время, как в среду звезды были на строне Тельцов, Львов и Весов, в четверг астролог уверяет, что удачный день будет у Овнов, Раков и Рыб. Подробнее о том, что ждет представителей этих трех знаков зодиака 18 июня, расскажут Українські Новини.

Овен

У Овнов день сложится благоприятно, если они откажутся от скоропалительных выводов и не станут зря себя накручивать. Также звезды уверяют, что представители этого знака легко смогут поладить с окружающими, успешно сдать экзамен, пройти собеседование, провести совещание или заключить сделку. Кроме того, у них появится возможность наладить или восстановить старые связи, личные отношения.

Рак

У Раков будет благоприятный день для многих дел. Представители этого знака смогут добиться внушительных результатов, удачно завершить ранее начаты проекты. В этот день звезды советуют не форсировать события, пусть они протекают своим чередом. Также у Раков получится заключить выгодные сделки, что позволит хорошо заработать.

Рыбы

С утра у Рыб будет сложное время. Звезды советуют быть во всеоружии, чтобы вовремя суметь исправить ошибки, если что-то пойдет не так. К обеду изменится в лучшую сторону, а дела пойдут в гору. В это время можно планировать важные события и решать финансовые вопросы. В четверг также может произойти романтическое знакомство, которое в будущем может перерасти в крепкие отношения.

Как сообщали Українські Новини, 18 июня в Украине местами будут кратковременные дожди, град и шквалы ветра.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили зеленое сияние на Марсе.