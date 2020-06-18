Украина рассчитывает на сотрудничество с ЕС в закупке вакцины против коронавируса, – Зеленский

В то время, как Украина начала переговоры о закупке вакцины от коронавирусной инфекции после завершения ее клинических испытаний, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на сотрудничество с Евросоюзом в закупке вакцины против COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента по результатам видеоконференции лидеров восточного партнерства, передают Українськi Новини.

"Украина рассчитывает на сотрудничество с ЕС в закупке вакцины против COVID-19, как только она будет изготовлена", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина со своей стороны также поддерживала европейских партнеров.

В частности, украинские медики пришли на помощь итальянским коллегам, а украинские самолеты доставляли медицинские грузы во многие страны Евросоюза.

"Уверен, лозунг Stronger Together сегодня актуален, как никогда", – добавил Президент.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Зеленский пообещал выплатить 1 млн долларов украинскому изобретателю вакцины от коронавируса.

Тем временем, количество новых случаев коронавируса за сутки достигло очередного антирекорда – 829 человек заразились Covid-19.