Украина рассчитывает на сотрудничество с ЕС в закупке вакцины против коронавируса, – Зеленский

В то время, как Украина начала переговоры о закупке вакцины от коронавирусной инфекции после завершения ее клинических испытаний, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на сотрудничество с Евросоюзом в закупке вакцины против COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента по результатам видеоконференции лидеров восточного партнерства, передают Українськi Новини. "Украина рассчитывает на сотрудничество с ЕС в закупке вакцины против COVID-19, как только она будет изготовлена", – сказал Зеленский. Глава государства отметил, что Украина со своей стороны также поддерживала европейских партнеров. В частности, украинские медики пришли на помощь итальянским коллегам, а украинские самолеты доставляли медицинские грузы во многие страны Евросоюза. "Уверен, лозунг Stronger Together сегодня актуален, как никогда", – добавил Президент. Как сообщали Українськi Новини, в апреле заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Зеленский пообещал выплатить 1 млн долларов украинскому изобретателю вакцины от коронавируса. Тем временем, количество новых случаев коронавируса за сутки достигло очередного антирекорда – 829 человек заразились Covid-19.