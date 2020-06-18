подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 июня 2020, четверг, 17:56 27
Экономика 2020-06-18T17:59:31+03:00
Українські Новини
Коболев прокомментировал увольнение Витренко

Коболев прокомментировал увольнение Витренко

Григорий Яковенко
Андрей Коболев, Юрий Витренко, Нефтегаз
Андрей Коболев. Фото: YES
Андрей Коболев. Фото: YES

"Независимо от фамилии человека в организации, организация всегда делает прагматичный выбор. Он заключается в том, насколько человек приносит пользу... Если человек уходит в минус, я как руководитель организации должен принимать решение, касательно увольнения этого человека", - сказал в ходе онлайн-брифинга в четверг председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев, комментируя увольнение исполнительного директора группы "Нефтегаз Украины" Юрия Витренко, передают Українські Новини.

Также в ходе брифинга бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что компания продолжит заниматься арбитражами против "Газпрома" и сейчас "Нефтегаз" занимается анализом материалов для подготовки новых исков.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" отозвал Юрия Витренко из состава Набсовета "Укрнафты".

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" намерена уволить исполнительного директора группы компании Юрия Витренко.

Также Юрий Витренко обвинил председателя правления "Нефтегаза" Андрея Коболева в некомпетентности и назвал инициатором своего увольнения.

По мнению бывшего главы дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" группы "Нефтегаз" Андрея Фаворова, увольнение Юрия Витренко с должности исполнительного директора Национальной акционерной компании (НАК) "Нефтегаз Украины" связанно с тем, что он уже полтора года был самым деструктивным и токсичным персонажем в компании.

Больше новостей о: Андрей Коболев Юрий Витренко Нефтегаз

Суд отложил рассмотрение меры пресечения Порошенко до 1 июля
ВНО - 2020 будет добровольным: выпускники смогут выбрать форму оценивания знаний
Новости
Ограничения на торговлю и инвестиции все еще в силе. ЕС продлил санкции против России за аннексию Крыма 17:57
Коболев прокомментировал увольнение Витренко 17:56
У Зеленской пневмония средней тяжести, но в аппарате ИВЛ она не нуждается, — Офис Президента 17:46
Нацбанк укрепил гривну перед выходными 17:25
Сторонники Порошенко под Печерским судом
Сторонники Порошенко двинулись от Печерского суда на Банковую требовать прекратить "политические репрессии" 17:09
больше новостей
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Список всех поездов "Укрзализныци" в условиях карантина 15:10
Дмитрий Раимов: Партия Шария отвоевывает улицу 13:03 Мнение
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
РГК поддерживает переход на киловатт-часы при измерении газа 12:59
больше новостей
Протеже руководства ФГИУ довел до банкротства "Электротяжмаш", - СМИ 22:18
Как перевести кубы газа в киловатт-часы: простая и понятная инструкция 12:41
После протестов в метро Киева произошла драка участников акций 18:30
В СМИ появился обвинительный акт Пояркову за передачи про Зеленского 00:00 Документ
Не способствует безопасности: Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО 23:18
больше новостей
Бюджет недополучил 7 млрд гривен доходов из-за некачественного прогноза обменного курса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok