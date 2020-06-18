Коболев прокомментировал увольнение Витренко

"Независимо от фамилии человека в организации, организация всегда делает прагматичный выбор. Он заключается в том, насколько человек приносит пользу... Если человек уходит в минус, я как руководитель организации должен принимать решение, касательно увольнения этого человека", - сказал в ходе онлайн-брифинга в четверг председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев, комментируя увольнение исполнительного директора группы "Нефтегаз Украины" Юрия Витренко, передают Українські Новини.

Также в ходе брифинга бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что компания продолжит заниматься арбитражами против "Газпрома" и сейчас "Нефтегаз" занимается анализом материалов для подготовки новых исков.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" отозвал Юрия Витренко из состава Набсовета "Укрнафты".

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" намерена уволить исполнительного директора группы компании Юрия Витренко.

Также Юрий Витренко обвинил председателя правления "Нефтегаза" Андрея Коболева в некомпетентности и назвал инициатором своего увольнения.

По мнению бывшего главы дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" группы "Нефтегаз" Андрея Фаворова, увольнение Юрия Витренко с должности исполнительного директора Национальной акционерной компании (НАК) "Нефтегаз Украины" связанно с тем, что он уже полтора года был самым деструктивным и токсичным персонажем в компании.