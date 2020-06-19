С сегодняшнего дня киевлян ждут масштабные отключения воды. Кому необходимо запастись

Сегодня вечером, 19 июня, в Киеве по ряду адресов начнутся отключения воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала", передают Українські Новини.

Так, сообщается, что ремонтные работы начнутся 19 июня с 22:00 и будут длиться до 20:00 21 июня. В компании подчеркнули, что наиболее вероятно отсутствие воды на верхних этажах.

"Напоминаем, что с 22:00 19.06.2020 до 20:00 21.06.2020 мы будем проводить ремонтные работы, из-за чего возможно отсутствие воды на верхних этажах домов на жилых массивах Новобеличи, Никольская Борщаговка, Нивки и Галаганы, Виноградарь, Святошин, Академгородок и Беличи, а также в поселках Горенка и Пуща-Водица”, - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, "Киевводоканал" обеспечит жителей указанных массивов питьевой водой. Для этого будут задействованы 9 автоцистерн. Начиная с 6:00 20 июня они будут дежурить по следующим адресам:

просп. Правды, 31;

просп. Свободы на углу ул. Светлицкого;

просп. Свободы, 2;

просп. Свободы, 30;

ул. Петра Куринного на углу ул. Гната Юры;

ул. Гната Юры, 7-б;

ул. Чистяковская, 7

ул. Кулибина, 5-6;

ул. Максименко, 10 (Пуща-Водица).

Отмечается, что автоцистерны могут отъезжать для заправки, время их отсутствия может составлять 2 часа.

Где в Киеве отключат воду

Адреса подвоза цистерн с водой в Киеве

Где можно будет набрать воду на улице Гната Юры во время отключений

Отключение воды в Киеве. Карта: Киевводоканал

Как сообщали Українські Новини, СНБО прогнозирует в Украине дефицит воды. По информации Государственного агентства водных ресурсов, последние пять лет в Украине были маловодны, поэтому существует вероятность возникновения дефицита воды в бассейнах некоторых рек.

Кроме того, в Киеве начали отключать горячую воду из-за гидравлических испытаний с 12 мая.