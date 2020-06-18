Запасайтесь водой - водоканал будет возить воду в цистернах на Нивки, Святошин, Виноградарь и Беличи

По ряду адресов в Киеве будут дежурить автоцистерны с питьевой водой в связи с отключением воды в жилых массивах Новобеличи, Никольская Борщаговка, Нивки и Галаганы, Виноградарь, Святошин, Академгородок и Беличи, а также поселках Горенка и Пуща-Водица. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевводоканала".

Так, сообщается, что с 22:00 19 июня до 20:00 21 июня в жилых массивах Новобеличи, Никольская Борщаговка, Нивки и Галаганы, Виноградарь, Святошин, Академгородок и Беличи, а также поселках Горенка и Пуща-Водица возможные временные перебои с водоснабжением.

"Прежде всего вода может исчезнуть на верхних этажах зданий, поэтому жителям стоит заранее сделать запас, которого хватит на 2 дня", – говорится в сообщении.

Сообщается, что отключение необходимо для замены двух больших задвижек на водопроводной насосной станции "Виноградарь-3". Старая запорная арматура уже критически изношена, что может привести к аварийным ситуациям, поэтому заменить ее необходимо как можно быстрее. Сделать это без снижения давления в водопроводной сети невозможно.

“Это не означает, что вода у всех потребителей совсем исчезнет. Из-за понижения давления следует ожидать отсутствия водоснабжения на верхних этажах многоэтажек. Но, на всякий случай, советуем иметь хотя бы минимальный запас воды для хозяйственных нужд”, – добавили в водоканале.

Согласно сообщению, “Киевводоканал” обеспечит жителей указанных массивов питьевой водой. Для этого будут задействованы 9 автоцистерн. Начиная с 6:00 20 июня они будут дежурить по следующим адресам:

просп. Правды, 31;

просп. Свободы на углу ул. Светлицкого;

просп. Свободы, 2;

просп. Свободы, 30;

ул. Петра Куринного на углу ул. Гната Юры;

ул. Гната Юры, 7-б;

ул. Чистяковская, 7

ул. Кулибина, 5-6;

ул. Максименко, 10 (Пуща-Водица).

Отмечается, что автоцистерны могут отъезжать для заправки, время их отсутствия может составлять 2 часа.

Где в Киеве отключат воду

Адреса подвоза цистерн с водой в Киеве

Где можно будет набрать воду на улице Гната Юры во время отключений

Отключение воды в Киеве. Карта: Киевводоканал

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