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18 июня 2020, четверг, 09:25 2105 Карта
Общество 2020-06-18T09:28:14+03:00
Українські Новини
Запасайтесь водой - водоканал будет возить воду в цистернах на Нивки, Святошин, Виноградарь и Беличи

Запасайтесь водой - водоканал будет возить воду в цистернах на Нивки, Святошин, Виноградарь и Беличи

Анна Рудык
Вода, цистерны, Отключение воды, отключение воды в Киеве
Отключение воды. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
Отключение воды. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto

По ряду адресов в Киеве будут дежурить автоцистерны с питьевой водой в связи с отключением воды в жилых массивах Новобеличи, Никольская Борщаговка, Нивки и Галаганы, Виноградарь, Святошин, Академгородок и Беличи, а также поселках Горенка и Пуща-Водица. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевводоканала".

Так, сообщается, что с 22:00 19 июня до 20:00 21 июня в жилых массивах Новобеличи, Никольская Борщаговка, Нивки и Галаганы, Виноградарь, Святошин, Академгородок и Беличи, а также поселках Горенка и Пуща-Водица возможные временные перебои с водоснабжением.

"Прежде всего вода может исчезнуть на верхних этажах зданий, поэтому жителям стоит заранее сделать запас, которого хватит на 2 дня", – говорится в сообщении.

Сообщается, что отключение необходимо для замены двух больших задвижек на водопроводной насосной станции "Виноградарь-3". Старая запорная арматура уже критически изношена, что может привести к аварийным ситуациям, поэтому заменить ее необходимо как можно быстрее. Сделать это без снижения давления в водопроводной сети невозможно.

“Это не означает, что вода у всех потребителей совсем исчезнет. Из-за понижения давления следует ожидать отсутствия водоснабжения на верхних этажах многоэтажек. Но, на всякий случай, советуем иметь хотя бы минимальный запас воды для хозяйственных нужд”, – добавили в водоканале.

Согласно сообщению, “Киевводоканал” обеспечит жителей указанных массивов питьевой водой. Для этого будут задействованы 9 автоцистерн. Начиная с 6:00 20 июня они будут дежурить по следующим адресам:

  • просп. Правды, 31;
  • просп. Свободы на углу ул. Светлицкого;
  • просп. Свободы, 2;
  • просп. Свободы, 30;
  • ул. Петра Куринного на углу ул. Гната Юры;
  • ул. Гната Юры, 7-б;
  • ул. Чистяковская, 7
  • ул. Кулибина, 5-6;
  • ул. Максименко, 10 (Пуща-Водица).

Отмечается, что автоцистерны могут отъезжать для заправки, время их отсутствия может составлять 2 часа. 

Где в Киеве отключат водуГде в Киеве отключат воду

Адреса подвоза цистерн с водой в КиевеАдреса подвоза цистерн с водой в Киеве

Где можно будет набрать воду на улице Гната Юры во время отключенийГде можно будет набрать воду на улице Гната Юры во время отключений

Отключение воды в Киеве. Карта: КиевводоканалОтключение воды в Киеве. Карта: Киевводоканал

Как сообщали Українські Новини, СНБО прогнозирует в Украине дефицит воды. По информации Государственного агентства водных ресурсов, последние пять лет в Украине были маловодны, поэтому существует вероятность возникновения дефицита воды в бассейнах некоторых рек.


Кроме того, в Киеве начали отключать горячую воду из-за гидравлических испытаний с 12 мая. 

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