Запасайтесь водой - водоканал будет возить воду в цистернах на Нивки, Святошин, Виноградарь и Беличи

По ряду адресов в Киеве будут дежурить автоцистерны с питьевой водой в связи с отключением воды в жилых массивах Новобеличи, Никольская Борщаговка, Нивки и Галаганы, Виноградарь, Святошин, Академгородок и Беличи, а также поселках Горенка и Пуща-Водица. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевводоканала". Так, сообщается, что с 22:00 19 июня до 20:00 21 июня в жилых массивах Новобеличи, Никольская Борщаговка, Нивки и Галаганы, Виноградарь, Святошин, Академгородок и Беличи, а также поселках Горенка и Пуща-Водица возможные временные перебои с водоснабжением. "Прежде всего вода может исчезнуть на верхних этажах зданий, поэтому жителям стоит заранее сделать запас, которого хватит на 2 дня", – говорится в сообщении. Сообщается, что отключение необходимо для замены двух больших задвижек на водопроводной насосной станции "Виноградарь-3". Старая запорная арматура уже критически изношена, что может привести к аварийным ситуациям, поэтому заменить ее необходимо как можно быстрее. Сделать это без снижения давления в водопроводной сети невозможно. “Это не означает, что вода у всех потребителей совсем исчезнет. Из-за понижения давления следует ожидать отсутствия водоснабжения на верхних этажах многоэтажек. Но, на всякий случай, советуем иметь хотя бы минимальный запас воды для хозяйственных нужд”, – добавили в водоканале. Согласно сообщению, “Киевводоканал” обеспечит жителей указанных массивов питьевой водой. Для этого будут задействованы 9 автоцистерн. Начиная с 6:00 20 июня они будут дежурить по следующим адресам: просп. Правды, 31; просп. Свободы на углу ул. Светлицкого; просп. Свободы, 2; просп. Свободы, 30; ул. Петра Куринного на углу ул. Гната Юры; ул. Гната Юры, 7-б; ул. Чистяковская, 7 ул. Кулибина, 5-6; ул. Максименко, 10 (Пуща-Водица). Отмечается, что автоцистерны могут отъезжать для заправки, время их отсутствия может составлять 2 часа. Где в Киеве отключат воду Адреса подвоза цистерн с водой в Киеве Где можно будет набрать воду на улице Гната Юры во время отключений Отключение воды в Киеве. Карта: Киевводоканал Как сообщали Українські Новини, СНБО прогнозирует в Украине дефицит воды. По информации Государственного агентства водных ресурсов, последние пять лет в Украине были маловодны, поэтому существует вероятность возникновения дефицита воды в бассейнах некоторых рек.Кроме того, в Киеве начали отключать горячую воду из-за гидравлических испытаний с 12 мая.