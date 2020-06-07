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07 июня 2020, воскресенье, 06:15 28
Lifestyle 2020-06-07T06:15:01+03:00
Українські Новини
Сегодня православные христиане отмечают Троицу – традиции и приметы

Сегодня православные христиане отмечают Троицу – традиции и приметы

Ирина Николенко
Народные приметы, Праздники 2020, Церковные праздники, Православные праздники, Троица-2020
Троица 2020. Фото: Експрес
Троица 2020. Фото: Експрес

7 июня православные христиане празднуют Троицу, во время которой в украинцев будет 3 официальных выходных дня. Українські Новини собрали главные традиции празднования и народные приметы этого дня.

История праздника

Праздник Троица назвали в честь сошествия Святого Духа на апостолов. Он напоминает о святой Троице, три известные проявления, лики Всевышнего – в виде Бога-Отца, в виде Бога-Сына и в виде Бога-Святого Духа.

Троица – один из главных праздников христиан. Его отмечают на пятидесятый день после Пасхи. В этом году он приходится на 7 июня. Троицу еще называют Зелеными праздниками, или Пятидесятницей.

Традиции празднования

В этот день украшают дома зелеными ветками деревьев и травами. Они символизируют возрождение всего живого на земле. Можно использовать травы: аир, мята, мелисса, чабрец, васильки. В этот день запрещается работать.

После службы в храме, люди идут друг к другу в гости и начинают массовые гуляния, ярмарки.

Обязательно нужно посетить храм и принести туда букет из цветов и трав.

После службы священники шли на поля читать молитвы с просьбой к Богу благословить будущий урожай.

На третий, Богодухов день, парни выбирали себе невест. Девушек наряжали венками, лентами, ветвями и водили по дворам.

Народные приметы

Считается, что во время службы в храме, на букет нужно пролить несколько капель слез, тогда травы смогут исцелять от болезней, а букет станет оберегом для дома.

На Троицу запрещается грустить и обижаться на кого-то и думать о плохом.

Роса, которая выпала в Троицу, считается очень полезной для здоровья и красоты. Девушки ею умывались, чтобы сохранить свою молодость и привлекательность.

Также на Троицу девушки гадали на суженого. Тайком ходили в лес и бросали сплетенные венки русалкам, чтобы они послали им богатых женихов.

Ранее Українські Новини сообщали, как поздравить родных и близких с Троицей: красивые поздравления в стихах и картинках.

Перед Днем Троицы, православные христиане отмечают поминальные дни – Родительскую субботу.

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