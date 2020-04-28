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28 апреля 2020, вторник, 13:57 51
Европа 2020-04-28T13:59:07+03:00
Українські Новини
Болгария планирует начать туристический сезон с 1 июля

Болгария планирует начать туристический сезон с 1 июля

Валерия Драгомирова
Туризм, Болгария, Коронавирус
Флаг Болгарии. Фото: ru.publika.md
Флаг Болгарии. Фото: ru.publika.md

Несмотря на пандемию коронавируса в мире, правительство Болгарии рассчитывает начать активный туристический сезон с 1 июля.

Об этом заявила министр туризма Болгарии Николина Ангелкова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

"Мы планируем начать подготовку с 15 июня и начать активный летний сезон с 1 июля", - сказала Ангелкова.

Отмечается, что туризм генерирует 12% ВВП Болгарии, в этой сфере заняты 11% трудоспособных болгар.

"Вместе мы работаем над тем, чтобы болгарский туристический продукт был высокого качества, у нас есть много туристических возможностей. Я надеюсь, что этот кризис сделает нас сильнее и сплоченнее, несмотря на ту напряженность, которую каждый из нас испытывает в связи с неопределенностью на данном этапе", - отметила Ангелкова.


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