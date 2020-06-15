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  • Греция открыла въезд для украинцев. Чтобы попасть в страну, нужно сдать тест на COVID-19 и пройти карантин
15 июня 2020, понедельник, 21:00 477
Европа 2020-06-15T21:15:01+03:00
Українські Новини
Греция открыла въезд для украинцев. Чтобы попасть в страну, нужно сдать тест на COVID-19 и пройти карантин

Греция открыла въезд для украинцев. Чтобы попасть в страну, нужно сдать тест на COVID-19 и пройти карантин

Елизавета Кесельман
Украина, Греция, возобновление авиасообщения, Открытие границ в Европе
Греция. Фото: pixabay
Греция. Фото: pixabay

С сегодняшнего дня, 15 июня, Греция открыла открыла аэропорты в Афинах и Салониках для граждан из Евросоюза и третьих стран после того, как объявила о восстановлении туризма. Об этом сообщает Ekathimerini.

Отмечается, что пассажиры, прибывающие из стран, которые Агентство по безопасности полетов (EASA) считает опасными в связи с распространением коронавируса, должны будут сдать тест.

В частности, посетители с отрицательным результатом подлежат обязательному карантину на 7 дней, тогда как те, кто сдаст положительный тест, должны провести 14 дней под контролируемым карантином.

Пассажиры, прибывающие из следующих стран с низким уровнем риска, будут подвергаться только случайным проверкам Албания, Китай, Австралия, Япония, Израиль, Ливан, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония, Сербия, Южная Корея.

Так как Украина входит в список стран с высоким риском заражения, поэтому по прилету необходимо будет сдавать тест и проходить карантин.

Отмечается также, что после прилета в Грецию, отправиться в другую европейскую страну будет запрещено. 

Ограничения на въезд остаются для пассажиров из Великобритании и Турции.

Ожидается, что с 1 июля международные рейсы будут разрешены во все аэропорты Греции, и путешественники будут проходить по прибытии только выборочные проверки.

Как сообщали Українські Новини, МИД Украины предостерегает от поездок за границу без необходимости. 

Также с сегодняшнего дня страны ЕС постепенно начали открывать внутренние границы для туристов. 

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