Греция открыла въезд для украинцев. Чтобы попасть в страну, нужно сдать тест на COVID-19 и пройти карантин

С сегодняшнего дня, 15 июня, Греция открыла открыла аэропорты в Афинах и Салониках для граждан из Евросоюза и третьих стран после того, как объявила о восстановлении туризма. Об этом сообщает Ekathimerini. Отмечается, что пассажиры, прибывающие из стран, которые Агентство по безопасности полетов (EASA) считает опасными в связи с распространением коронавируса, должны будут сдать тест. В частности, посетители с отрицательным результатом подлежат обязательному карантину на 7 дней, тогда как те, кто сдаст положительный тест, должны провести 14 дней под контролируемым карантином. Пассажиры, прибывающие из следующих стран с низким уровнем риска, будут подвергаться только случайным проверкам Албания, Китай, Австралия, Япония, Израиль, Ливан, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония, Сербия, Южная Корея. Так как Украина входит в список стран с высоким риском заражения, поэтому по прилету необходимо будет сдавать тест и проходить карантин. Отмечается также, что после прилета в Грецию, отправиться в другую европейскую страну будет запрещено. Ограничения на въезд остаются для пассажиров из Великобритании и Турции. Ожидается, что с 1 июля международные рейсы будут разрешены во все аэропорты Греции, и путешественники будут проходить по прибытии только выборочные проверки. Как сообщали Українські Новини, МИД Украины предостерегает от поездок за границу без необходимости. Также с сегодняшнего дня страны ЕС постепенно начали открывать внутренние границы для туристов.