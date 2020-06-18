Вина за пробки в Киеве лежит на городских властях, – экс-замминистра инфраструктуры Кава

В то время, как ежедневно Киев сковывает пробки, бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава заявил, что увеличение количества пробок на киевских дорогах возникло из-за непродуманной политики киевских властей. Об этом он сообщил Українським Новинам.

"За 6 лет, когда Киевом руководит команда Кличко, в городе не сделано ничего для улучшения транспортного сообщения. Более того, общественный транспорт, который является наилучшим способом борьбы с пробками в городе, в этот период не развивался, а наоборот деградировал. Выпуск муниципального транспорта на маршруты в этот период сократился на 10%. Не было открыто ни одной новой станции метрополитена. Деградировала городская электричка, также как не было построено ни одной новой транспортной развязки, ни автодороги магистральной", – сообщил Кава.

Он отметил, что решить эту ситуацию не только можно, но и крайне необходимо.

Для сокращения количества пробок на дорогах Киева, по мнению эксперта, стоит заняться развитием наземного транспорта (увеличить количество трамваев, троллейбусов, автобусов; открыть новые маршруты в актуальных направлениях; сократить интервалы движения наземного транспорта), развитием метрополитена и скоростного трамвая.

Также Кава подчеркнул, что стоит заняться модернизацией пригородного и усовершенствованием городского железнодорожного транспорта, что сократит нагрузку на другие виды общественного транспорта.

По его мнению, сократить количество пробок также сможет строительство современных транспортно-пересадочных узлов возле станций метро, а также удобных пересадочных узлов между разными видами наземного общественного транспорта.

Что касается дорожных развязок, то Кава рекомендует расширить уже существующее южное полукольцо окружной дороги до 6-8 полос движения, а также заменить светофоры многоуровневыми развязками.

"И еще один момент. Ситуация с пробками ухудшилась весной этого года из-за непродуманных ограничений. Например, ни одна из соседних стран не прекращала полностью движения городского и пригородного транспорта… У нас же граждане стали заложниками таких глупых решений. В результате еще часть граждан, пользовавшихся ранее наземным общественным транспортом, пересели на личные автомобили и уже не вернулись к общественному транспорту после снятия ограничений", – добавил Кава.

Как сообщали Українські Новини, Киев с начала 2020 года поднялся с 13 на 12 место в рейтинге транспортных пробок от мирового сервиса ТомТом.

Киев "догнал" знаменитые "столицы пробок" Джакарту, которая находиться на 10-й позиции и Бангкок, занимающей 11-е место.