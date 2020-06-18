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18 июня 2020, четверг, 14:18 170
Транспорт 2020-06-18T14:27:07+03:00
Українські Новини
Наличие "государева ока" Лещенко не уберегло "Укрзализныцю" от закупки "левых" запчастей на 100 млн гривен

Наличие "государева ока" Лещенко не уберегло "Укрзализныцю" от закупки "левых" запчастей на 100 млн гривен

Павел Твердохлиб
СБУ, Укрзализниця, Госзакупки, Сергей Лещенко
Сергей Лещенко. Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine
Сергей Лещенко. Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine

Служба безопасности Украины уличила Публичное акционерное общество (ПАТ) "Укрзализныцю" в закупке некачественных и краденных запчастей на 100 млн гривен.

По сообщению пресс-службы СБУ, "Укрзализныця" закупила некачественных запчастей на 100 млн гривен, что создавало угрозы стабильному функционированию железнодорожных перевозок. В структурных подразделениях "Укрзализныци" и коммерческих структурах в 5 регионах Украины проводят обыски.

"Часть запчастей, по версии следствия, изготовлена кустарным способом, часть - похищена с отечественных предприятий железнодорожной отрасли", - добавили в СБУ.

Как сообщалось ранее, в наблюдательный совет "Укрзализныци" и в состав комитета по коррупции, антикоррупции и комплаенсу УЗ входит антикоррупционер, бывший журналист-расследователь и народный депутат Сергей Лещенко. О своей работе именно в этом комитете сам Лещенко заявлял в одном из интервью. При этом он утверждал, что с коррупцией в "Укрзализныце" борется специальное подразделение из 200 специалистов, а он сам является лишь "государевым оком по поводу того, как в этой компании борются с коррупцией"

Как сообщали Українські Новини, экс-нардеп Сергей Лещенко в апреле задекларировал больше 300 тыс. гривен гонорара за работу в качестве члена набсовета "Укрзализныци". Кроме того, в марте он задекларировал треть миллиона гривен гонорара от "Укрзализныци".

Год назад - в июле 2019 года - кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа" Анна Бондарь подала в Центральную избирательную комиссию жалобу на кандидата в депутаты по тому же округу Сергея Лещенко. Фактически она обвинила антикоррупционера в похищении и незаконном использовании бренда "Слуга народа", на что экс-нардепа от "Блока Петра Порошенко" (БПП) никто не уполномочивал.

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