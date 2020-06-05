Сегодня Лунное затмение: чем оно опасно и кому стоит поберечь себя

Уже сегодня, 5 июня начнется второй сезон Лунных затмений, который стартует в 20:45 по киевскому времени с полутеневого затмения, и продлится 3 часа 18 минут. Его будет видно из Европы и Африки, Азии и Австралии. Только Северная Америка полностью пропускает это событие. Чем опасно, и кому рекомендуется поберечь себя в этот период, сообщает медицинский журнал Аrpansa.

Прежде всего, просмотр затмения запрещен людям со слабым зрением, в особенности детям. В случае потери зрения при затмении, восстановить зрение практически невозможно.

Тезисно можно выделить следующие опасности:

Просмотр затмения может привести к постоянной потере зрения

Повреждение происходит быстро без какой-либо боли

Потеря зрения не происходит до окончания затмения

Лечения после затмения нет, и дети особенно подвержены риску

Основными опасностями для глаза от очень интенсивного света являются высокая температура (инфракрасное излучение), ультрафиолетовое излучение (ультрафиолетовое излучение) и чрезмерный видимый свет, особенно синий свет.

Даже мгновенный взгляд на солнце может сфокусировать очень интенсивное количество тепла на задней части глаза (сетчатке). Это может вызвать ожог на внешней поверхности глаза (роговица). Наименее понятный риск связан с синим светом, который также может вызвать повреждение глаза в результате фотохимической ретинопатии.

Хотя Лунное затмение не считается таким же вредным, как солнечное затмение, рекомендуется надевать защитные очки при взгляде на Луну в это время. Это может защитить от вредных лучей, которые могут повредить ваши глаза и зрение.

Для безопасного просмотра затмения необходимо носить очки, сертифицированные по ISO. Этот сертификат гарантирует, что очки будут защищать ваши глаза, не допуская их повреждения. Их можно найти на сайтах многих крупных ритейлеров или в магазинах.

Помимо всего прочего, лучи, возникающие во время лунного затмения, загрязняют пищу. Это может привести к зуду, вялости, расстройству желудка или вздутию живота. Поэтому рекомендуется не есть ничего во время затмения. Чтобы уменьшить воздействие на организм, лучше есть сухой имбирь и пить воду.

Как сообщали Українські Новини, в начале мае мир наблюдал метеоритный дождь Эта-Аквариды и Цветочный месяц.

Также апреле наблюдали астрономическое явление – один из древнейших звездопадов Лириды.